Ukraine, Poutine, Kiev... Il n'est pas un jour où ces noms nous soient serinés à la radio, la télé ou dans la presse.

Par contre, la guerre en Afrique qui fait des morts ? Personne n'en parle !

L'Afrique ? Bof, c'est loin ! On voit quelques noirs émigrés qui habitent en France. Ils occupent des emplois mal rémunérés, difficiles, que les Français ne veulent plus faire souvent et de temps en temps, on parle de les renvoyer dans leurs pays..

Je corresponds avec un jeune espérantiste de 20ans qui habite Ruthsuru, dans la province du Nord-Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo (ex-Zaïre).

Hier, il m'a écrit ceci : «Mi senkulpiĝas por malfruas respondi vin ĉar ni vivas la periodon de la milito kaj kun la milito mi estas frapata de la krizon pri tion mi ne kablas aĉeti megabajtoj por esti konektita al la reto.

Kaj mi miras kiel la milito finiĝos en nia teritorio rutshuru.

Via Justin»

Traduction : «Excuse- moi pour ma réponse tardive. Nous vivons en période de guerre et je suis touché par la crise. Je ne peux pas acheter les cartes à haut débit pour me connecter à internet.

Et je me demande comment la guerre prendra fin dans notre territoire de Ruthsuru.

Ton Justin»

En septembre déjà, il m'a dit qu'il ne va plus au lycée à cause de la guerre.

Deux poids, deux mesures… Et nous qui croyons -parce qu'existe Internet, les communications spatiales, être bien informés !!!

Est-ce notre passé colonial qui nous suggère d'oublier ce continent ??

Est-ce par indifférence ?

Est -ce que l'Afrique n'est pas une terre où habitent des gens comme nous : des humains ?

Jocelyne Monneret (Saint-Rémy)