TEMPETE FREDERICO - De nombreuses interventions des secours en Saône et Loire

Les forts coups de vent enregistrés en Saône et Loire ont aussitôt généré des dégâts ou des risques de dégâts . On ne compte plus le nombre d'appels auprès des services de secours. A Buxy, Montceau les Mines, Chalon sur Saône, Saint-Vallier, Charolles, Digoin, Le Creusot, Givry... nous vous recommandons la plus grande prudence si vous devez vous déplacer ce jeudi soir. Le risque de trouver des objets encombrants sur les routes est très élevé.