3ème édition de la Course Orientation Commerce : Un accueil de qualité avec les élèves du lycée Émiland Gauthey

Si la 3ème édition de la Course Orientation Commerce a été une réussite, c'est aussi en partie grâce à la qualité de l'accueil réalisé par les élèves de la filière Première des Métiers de l'Accueil du lycée Émiland Gauthey. Plus de détails avec Info Chalon.

Les 14 et 15 novembre 2023, a eu lieu la 3ème édition de la Course Orientation Commerce. S'inscrivant dans le cadre dans le Mois de la Découverte des Métiers, cette course d'orientation initiée par la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de France pour promouvoir les métiers du commerce auprès des jeunes.

Les élèves de la filière Première des Métiers de l'Accueil du lycée Émiland Gauthey ont participé à l'accueil de la course à destination des élèves de 12 classes de collèges et lycées de Bourgogne Franche-Comté et 5 groupes de jeunes en insertion professionnelle.

À noter que les élèves de la filière BTS Négociation et digitalisation de la relation client (NDRC) étaient capitaines et encadraient les groupes.

Au programme pour ces lycéens : missions, accueil des équipes au départ et l'arrivée, collecte des données des consignes et accompagnement des équipes.

(Photos gracieusement fournies par Setti Messoussa)

Karim Bouakline-Venbegas Al Gharnati