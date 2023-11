La deuxième tranche de la Maison de Santé de Châtenoy le Royal inaugurée ce jeudi 16 novembre 2023.

L’extension de la maison de santé de la ville permet d’accueillir de nouveaux praticiens. Avec ses 9 cabinets supplémentaires, elle devient l’un des plus grands pôles de santé de l’agglomération chalonnaise.

Ce jeudi 16 novembre, Vincent Bergeret maire de la ville, en présence d’Olivier Tainturier Sous-Préfet, de Marie Mercier Sénateur, de Jérôme Durain Sénateur représentant Mme la présidente du conseil régional BFC, d’André Accary Président du conseil départemental, de Sébastien Martin président du Grand Chalon, de Françoise Vaillant conseillère départementale, d’Alain Gaudray conseiller départemental, de Cédric Laperteaux directeur départemental de Saône et Loire de l’agence régionale de santé, de Mmes et Mrs les vice-présidents du Grand Chalon, de Mmes et Mrs les maires, des élus de Châtenoy et des différents partenaires, des professionnels de santé, a coupé le ruban lors de l’inauguration de la nouvelle partie du bâtiment de la Maison de santé.

Il a ensuite invité l’ensemble des personnes présentes à visiter les locaux avant son discours.

Vincent Bergeret : « Je suis très heureux de vous accueillir une nouvelle fois sur la commune de Châtenoy le Royal, et dans les locaux de la maison de santé pluridisciplinaire. Il y a 6 ans, le 12 octobre 2017, Mme le Maire de Châtenoy le Royal Marie Mercier inaugurait la maison de santé de la commune. La structure de 14 cabinets a accueilli dès son ouverture 14 professionnels médicaux et paramédicaux… Très vite, devant le succès rencontré et les nombreux contacts établis avec le milieu médical, nous avons fait le choix volontariste d’agrandir les locaux…. En résumé, cette structure c’est aujourd’hui une maison de santé de 1 000 m2 accueillant 23 cabinets médicaux et paramédicaux…. »

Monsieur le maire a rappelé que la première phase de la maison de santé a coûté 1 375 000 € TTC dont 866 000 € de subventions.

L’extension a coûté 1 363 000 € TTC avec les financements publics suivants : DETR 2022 (Etat) montant 210 000 €, la Région Bourgogne F.Comté pour 175 000 € de soutien coordination santé, le département de S&L a participé à hauteur de 150 000 € d’aide exceptionnelle 2022, le Grand Chalon, dans le cadre de son fond de relance investissement 2022, a versé 100 000 €.

La parole a été ensuite donnée aux diverses instances présentes.

«L’extension a pratiquement coûté aussi chère que la première tranche » a fait remarquer le président du Grand Chalon.

Pour André Accary président du conseil départemental, il est nécessaire et important de se mettre autour d’une table pour définir une meilleure offre médicale sur le territoire.

Madame le sénateur Marie Mercier a remercié les professionnels de santé d’avoir choisi Châtenoy : « Il y a tout à Châtenoy, c’est la meilleure des communes…, l’important c’est d’apporter de la vie aux communes… »

Monsieur le sous-préfet Olivier Tainturier a dit : «La santé est un bien très recherché… » et a ajouté avec une pointe d’humour «c’est le Versailles de la Santé avec ce nombre important de professionnels de santé… »

La maison de santé de Châtenoy le Royal représente, aujourd’hui, un des plus grands pôles de santé de l’agglomération chalonnaise. Les praticiens ont, pour la plupart, leur patientèle, on peut se poser la question : quelle place sera faite aux châtenoyens car chacun le sait, il est très difficile de trouver un praticien qui vous accepte tant les demandes sont nombreuses.

C.Cléaux