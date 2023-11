AVIS DE DECES - Colonel Guy de Suremain

RULLY



Madame Guy de Suremain, son épouse ;

Olivier et Sophie de Girval,

Anne-Caroline de Suremain (†),

Marie-Albane de Suremain,

Olivier et Frédérique Gauthier-Lafaye, ses enfants ;

Alexandre et Philippine, Niels et Lauranne, Alban, Mélie, Gaël, Ivan, ses petits-enfants ;

Maël, Lilwenn, Aloys,

ses arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

font part du rappel à Dieu du

Colonel Guy de Suremain

chevalier de la Légion d'honneur

survenu le 17 novembre 2023,

à l'âge de 92 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée vendredi 24 novembre 2023 à 10h30 en l'église de Saint-Laurent de Rully, suivie de l'inhumation au cimetière dans le caveau familial.