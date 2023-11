AVIS DE DECES - Monsieur Pierre JANIAUT

MERCUREY - MONTCHANIN - CHALON-SUR-SAÔNE - SAINT-RÉMY - CHAGNY



Germaine JANIAUT,

son épouse ;

Virginie et Dominique VANDEN STEENE,

Didier et Joëlle JANIAUT ,

Nathalie JANIAUT,

Pierre JANIAUT et Sylvie GAZON,

ses enfants ;

Alexandre, Jérôme, Mickaël, Rémy, Elodie, Maïlys, Quentin,

ses petits-enfants et leurs conjoints ;

Eva, son arrière-petite-fille ;

son beau-frère et ses belles-sœurs ;

ainsi que toute la famille,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Pierre JANIAUT

dit "Pierrot"

survenu à l'âge de 85 ans.

La cérémonie aura lieu le mardi 28 novembre 2023 à 10h30 en l'église Notre Dame de Mercurey.

Pierrot repose à la chambre funéraire de Dracy 64A route d'Autun.

Pas de plaques.

Fleurs naturelles seulement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.