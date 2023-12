L'En-jeu à Chalon sur Saône : Question jeux, il n’y a pas mieux !

Des professionnels du jeu à votre service!

Vous voulez trouver un grand nombre de jeux pour animer vos soirées, vos weekends, que ce soit des jeux de rôles, de plateau, de loisirs, cartes à collectionner, jeux de stratégie, de magies, cartes à jouer, jeux avec figurines ou jeux classiques adultes/enfants toutes les idées pour partager des moments inoubliables sont à « L’En-jeu » situé 26 rue aux Fèvres à Chalon-sur-Saône.

Laurent Garcia, propriétaire du magasin est un grand enfant qui connait tout des jeux de société. Il organise également des tournois de jeux de cartes « Magic », des ateliers d’initiation à la magie, des soirées jeux en extérieur, des rencontres de jeux en ludothèques, en Centre de Loisirs, dans les écoles… mais aussi en direction des personnes en situation de handicap en partenariat avec les centres PEEP 71 et l’APAJH.

Règles, mode de jeu, genres… avec ses employés, Damien, Noémie et Nelly, ils sauront vous donner les conseils appropriés afin de répondre à votre curiosité, vos envies ou pour trouver le jeu idéal à offrir à votre famille, vos enfants ou vos amis.

Le magasin « L’En-jeu » reste à Chalon, la référence de la boutique proposant des jeux de société en tout genre mais aussi un lieu où vous trouverez tous les nécessaires indispensables pour vos loisirs : Peintures acryliques pour figurines, kits de jonglage, articles de magie… et bien d’autres accessoires !

Laurent (à droite sur la photographie, image d'archive), grand passionné, saura vous faire découvrir les jeux phares et des petites trouvailles qui valent le détour.

De 3 à 117 ans, toutes les nouveautés et les indémodables se trouvent à « L’En-jeu ». N’hésitez plus, poussez les portes de ce magasin et venez découvrir son univers.

Question jeux, pensez à « L’En-jeu » ! « L’En-jeu » propose également de la location de gros jeux en bois d’extérieur. Vous pouvez commander vos jeux sur le site du magasin https://www.lenjeu.fr , sur facebook ou par téléphone 03 85 53 94 25

« L’Enjeu » 26 rue aux Fèvres à Chalon-sur-Saône.

