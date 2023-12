Opération «Boîtes de Noël» : Ça se précise !

Jeudi 30 novembre, deux responsables de l'unité locale de la Croix Rouge Française se sont rendues au lycée Êmiland Gauthey - site de La Glacière - pour une dernière réunion préparatoire avec les élèves qui participeront à l'opération «Boîtes de Noël» avec pour objectif de faire un cadeau de Noël à celles et ceux qui en sont privés.

Cette opération solidaire, la 2ème avec le lycée, proposée aux élèves de première année de CAP équipier polyvalent du commerce, est une initiative de Setti Messoussa, leur professeur d'économie.

Durant cette intervention, Catherine Reyfinck et Laurence Millet, respectivement directrice locale des Actions Sociales et vice-présidente de l'UL, ont briefé les lycéens avant le lancement de cette opérationn qui permettra aux personnes démunies, souvent oubliées lors des fêtes de fin d'année, de recevoir une attention particulière et réconfortante.

Dans une boîte à chaussures, ou dans une boîte de ce format-là, vous déposerez : un truc chaud (chaussettes, écharpe, gants, bonnet, etc.) neuf ou en bon état, un truc bon avec une date limite de consommation (DLC) raisonnable. (chocolats, gâteaux, thé, etc.), un divertissement (jeu de cartes ou de société, livres, magazines, etc.) ou un loisir, un produit d'hygiène ou de beauté neuf et un mot doux, voire un dessin de vos enfants.

La campagne 2023 se déroulera jusqu'au 12 décembre.

(Plus de détails à paraître dans cet article)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati