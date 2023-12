Assemblée générale du district de Saône et Loire de football : près de 70% des clubs du département représentés ce jeudi soir à Saint-Marcel

Ce jeudi 30 novembre, le président Haithem Zaied et tout le comité directeur du district de football avait convié l’ensemble des clubs du département à prendre part à l’Assemblée Générale bi-annuelle.

Et on peut dire que les dirigeants des clubs de football de Saône-et-Loire ont répondu présents puisque ce sont près de 70% d’entre eux qui avaient fait le déplacement au sein de la salle des fêtes de Saint-Marcel fraîchement rénovée.

Anthony Guichard, président du Football Club de Saint-Marcel (FRSM) s’est dit honoré et ravi d’accueillir cet événement au sein de sa ville, ville comme il l’a fièrement rappelé qui a été élue il y a peu, la plus sportive de Saône-et-Loire catégorie 5000 à 9000 habitants.

Monsieur le Maire, Raymond Burdin, était également présent et a salué l’investissement des clubs du département pour leur sport de prédiction.

L’assemblée a ensuite pu écouter les mots du président qui leur a adressé son rapport moral.

Celui-ci, avant de saluer le travail de tous les clubs, a malheureusement dû évoquer les problématiques d’incivilités et de violences beaucoup trop rencontrées sur les stades cette année.

Il a ainsi indiqué qu’aucune tolérance sur ce point ne serait appliquée et qu’au contraire, les sanctions seraient de plus en plus dures face à ces comportements inacceptables.

Le président a ensuite annoncé de bonnes nouvelles avec tout d’abord la hausse de 6% des licenciés départementaux par rapport à 2022.

Avec 19164 licenciés au compteur, le district caresse l’espoir de passer la barre des 20000 licenciés, encore jamais franchie.

Autre sujet positif : Haithem Zaied a rappelé l’opération « Mini buts » mise en place par le district afin d’équiper l’ensemble des clubs qui le souhaitent de cages adaptées aux enfants de 5 à 9 ans.

Ceci concerne 2734 jeunes licenciés du département.

« C’est simplement en accompagnant mon fils sur un plateau que je me suis rendu compte qu’il n’était vraiment pas ludique pour les plus jeunes de tirer simplement entre deux plots » a ainsi raconté le président.

À noter que cette opération est financée à hauteur de 50% par la Fédération Française de Football, 25% par le district, ce qui laisse un reste à charge de 25% pour les clubs.

Ensuite, la soirée s’est poursuivie avec l’intervention de Guy Bey, trésorier du district, qui a détaillé le rapport financier de la saison 2022/2023.

Puis il a enfin annoncé le budget 2023 qui s’élève à 539 130€ et qui a immédiatement été adopté à l’unanimité par l’assemblée.

Les participants ont ensuite été invités à profiter d’une pause conviviale afin de procéder à l’élection du nouveau représentant des arbitres au sein du comité directeur.

(NDLR : Sebastien Fevre, seul candidat, a été élu à l’issue du vote, avec 895 voix pour sur 964 exprimées).

Cette réunion s’est poursuivie avec l’intervention de Gwenaël Martin dans le but de promouvoir le dispositif VRP (Volontaire Recruteur Proximité) avec pour objectif de recruter de nouveaux arbitres.

Puis, Damien Melicque et Aurélien Miconnet ont pris la parole afin de faire un zoom sur le parcours bénévole et la formation des éducateurs.

Enfin, Bernard Ponceblanc, président du CDOS et Daniel Fonteniaud, président de la Ligue de Bourgogne Franche Comté ont clôturé les prises de parole en saluant tous deux le travail des clubs de football du département et en leur souhaitant une très belle saison sportive.

Cette assemblée générale s’est terminée par un moment convivial autour du verre de l’amitié offert par l’hôte de la soirée, le FRSM.

À noter que la prochaine AG du district de football aura lieue en juin prochain avec au programme : de nouvelles élections et la Matinée des Récompenses.

Amandine Cerrone.