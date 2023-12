Clic-clac, le petit oiseau est sorti plus d’une fois, et ses petits ont trouvé refuge dans l’expo photo de Sylvie Meunier

Histoire de repousser avec véhémence une certaine morosité ambiante due à d’ardentes conditions climatiques en berne car au repos forcé, la photographe chalonnaise Sylvie Meunier se fait fort d’y mettre le holà. Grâce à une exposition luxuriante et libératrice, intra, et extra-muros. Ce à l’EHPAD Notre-Dame-de-Marloux sise à Mellecey.

De tout, beaucoup !

Visiblement le courant semble être passé entre la protagoniste et la directrice de ladite résidence, Laurence Adam. «Madame Adam a pour but d’animer l’établissement, pour le rendre encore plus agréable pour les résidents et leur famille en visite, et d’inviter des artistes locaux pour leur proposer une exposition de leurs œuvres d’art en ses murs », signifie l’exposante, qui materne en la circonstance pas moins de cent trente-trois clichés. Excusez du peu ! Laissons-la se pencher sur ses accouchements artistiques criants de vérité, où nature, paysages et fleurs entrent en symbiose. Afin de, possiblement, faire pleurer dans les chaumières…«

A l'intérieur :

· Thème Karrière : 56 au total (une contribution du fonds des 1000 portraits de la Karrière de Villars-Fontaine, en Côte d’Or)

o certains autres portraits de la Karrière ont trouvé place sur un pan de mur, sur des commodes : 10 portraits

o d'autres imprimés sur papier photo en petit format m'ont permis de garnir une structure de bois sapin de Noël avec 32 visages.

o 13 autres, que des enfants, sont regroupés sur une étoile des neiges, style flocon de Noël

o loups de la Karrière, œuvre de Sea 162

· Thème nature : 31

°paysages : cascade et torrent en Vanoise, cairn dans les Hautes Alpes, maisonnette en Normandie, plages de Deauville, de Marseille, chapelle de Charcuble (Bissy-la-Mâconnaise), lac de Saint-Point, pré de Massilly, souche au parc Georges-Nouelle de Chalon-sur-Saône, vigne du Domaine de la Guiche (Rully)

o fleurs (roses, bignone, Suzanne-aux-yeux-noirs, cerisier du Japon, hortensia

o mousse verte

o animaux (chat, renard)

· Autres : 2

o un poisson, détail sculpté d’un pilier du Cloître Saint Vincent à Chalon-sur-Saône

o un portrait live d’une interprète en langue des signes, en chansigne d’une chanson d’Yves Jamait « Dimanche »

A l’extérieur :

Sur le vinaigrier, plus de vingt-cinq plaques imprimées recto-verso, soit une cinquantaine de portraits : enfants, adultes, de tous âges. »

A Mellecey un mois durant

Pour en prendre plein les mirettes sur le site de la résidence Notre-Dame de Marloux, l’entrée sera libre du lundi au dimanche, de 10h à 17h, jusqu’au mercredi 3 janvier 2024. Attention toutefois, port du masque obligatoire à l’intérieur. Sachez enfin qu’il est loisible d’acquérir l’intégralité (tout ou partie) des œuvres moyennant monnaie sonnante et trébuchante, sauf ce qui a trait à la Karrière. La tournure artistique à fleur de peau avec la gracieuse majesté de ces instants de vie immortalisés causent d’incessants arrêts sur image. Bref, en un mot comme en cent, pour ce parcours initiatique, l’affaire est dans le sac !

Une revue de détail

Sylvie Meunier ne tarit pas d’éloges sur la fructueuse collaboration, qui la positionne de facto sur un petit nuage ! « Parmi les atouts, il y a nos volontés croisées d’une expo photo à Notre-Dame-de-Marloux, avec l’idée de réaliser seule la conception, la proposition de différents espaces à investir acceptée, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. C’est une grande fierté de pouvoir réaliser ma toute première expo solo avec carte blanche totale ! Ensuite est venue l’idée de la conception de l’utilisation des espaces, de proposer des créations sur supports divers et variés, des photos imprimées sur toile, sur alu Dibond, des tirages papier encadrés, collages sur sapin, la création de l’étoile flocon, collection d’expressions enfantines… « Elle poursuit sur sa lancée : »Je souhaitais proposer un échantillon de toutes mes facettes en images. Il manque ma vision du spectacle live (danse, comédie, musique et chant), qui fera l’objet de plusieurs expositions à venir : sur les marchés de Noël avec quelques photos d’artistes sur scène. Et, de façon plus complète, l’élaboration en cours d’un projet d’expo sur les murs de La Billebaude, un restaurant emblématique de Givry qui compte en matière de proposition de scène offerte aux artistes locaux, et même internationaux. »

Encore d’autres opportunités à saisir

Apprenez que la photographe est annoncée :

- pour le week-end des 2 et 3 décembre au marché de Noël du comité de jumelage de Châtenoy-le-Royal, en la salle des fêtes

- le dimanche 10 décembre à Givry, au gymnase du collège du Petit Prétan

Tout compte fait, la photo, c’est, pour l’impétrante…

« Une façon d’appréhender le monde, au travers de mon prisme, via mes objectifs. C’est aussi une approche empathique des personnes qui acceptent que je pose mon regard sur elles avec tendresse, simplicité et bienveillance, pour leur permettre de reprendre confiance en elles, de se regarder à leur tour avec tendresse, sans jugement, sans réserve…J’ai grandi avec la photo, j’ai pu évoluer par l’image, avec un langage et une expression artistiques, au début via les artistes en scène, en live, ou en résidence…puis pour des projets plus individuels… »

Sylvie a plus d’un tour dans son sac, et pour parer au mieux à de nombreuses éventualités, elle s’en remet à un cadre sans équivoque.

« Je souhaite développer mon activité dans différents champs :

les portraits, seulement en site naturel, (pas de studio) chez les personnes, ou dans un lieu qui leur est cher, pour une approche spontanée qui leur ressemble, et pas un travail artificiel de pose imposée

les événements familiaux : anniversaires, mariages, baptêmes...enterrement de vie de jeune fille

la collaboration associative : reportage sur des événements organisés

les photos d'entreprise, locaux, personnel...

Pour me contacter et envisager de me confier un travail photo, surtout penser à me contacter bien en amont de l'événement ! Par téléphone, par mail... Nous convenons ensuite d'un entretien plus approfondi qui me permet de mieux cerner la demande et les besoins de la personne en termes d'image. »

Ses coordonnées, au cas où

Depuis le 3 janvier 2022 en entreprise individuelle répondant au nom de « Zie-photographie », Sylvie est joignable au 06 30 51 76 09, ou à cette adresse : sylvie.meunier.e.i@gmail.com

Crédit photo : Sylvie Meunier Michel Poiriault

poiriault.michel@wanadoo.fr