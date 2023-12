Changement au Pont Paron !

« Il parait que dans le commerce, il faut savoir être audacieux, serviable, disponible, fournir un travail de qualité, ne pas compter ses heures, écouter les attentes de nos clients et surtout faire preuve d’adaptation …



C’est en s’adaptant au nouveau mode de vie d’après « COVID » que notre boulangerie Le Pont Paron à St-Rémy prend la lourde décision de modifier ses jours d’ouverture. Ce sera désormais du lundi au samedi, oui, notre jour de repos sera le dimanche et nous serons ouvert le lundi.



Ce changement prendra effet à partir du dimanche 14 janvier 2024.



Ce choix n’a pas été facile et la réflexion fut longue et fastidieuse. Si, si, je vous assure, il faut peser le pour, le contre, changer sa façon de voir les choses.



Certains diront que personne ne veut plus travailler, qu’il n’y a que des feignants, que les jeunes n’ont plus la valeur de rien.



Je ne suis pas d’accord, la moyenne d’âge de l’équipe (hors dirigeants) est de 28,5 ans ( 24 ans apprentis compris) et malgré cette « jeunesse », ils sont présents tous les jours et surtout toutes les nuits. C’est une vie qu’ils ont choisi, direz-vous, oui c’est vrai.



Mais ce fameux « COVID» nous à montré l’importance de la vie de famille, l’importance de son écoute personnelle, l’importance de vivre. Cette vie d’après-confinement nous marque à jamais sur l’intérêt de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.



Mon maître d’apprentissage me répétait qu’un bon professionnel est un Homme heureux , qu’un Homme qui veut se lever avec le sourire doit se coucher heureux.



Ensuite, il y a la difficulté à recruter qui n’épargne aucun domaine et aucun secteur d’activité. Mais je crois qu’il n’y a pas besoin de développer.



Voilà, tout est dit, nous savons que nous serons critiqués, jugés. Mais nous avons aussi l’espoir de penser que nous serons compris ou du moins entendus.



Nous mettrons tout en œuvre pour vous proposer des produits qui pourront vous apporter satisfaction afin de profiter au mieux de vos week-ends.



Toute l’équipe de votre boulangerie Le Pont Paron vous remercie pour votre compréhension. » Carine & Nicolas July

