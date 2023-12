Union musicale : la traditionnelle Sainte-Cécile fêtée en grande pompe

(NDLR : l’Union Musicale est désormais en entente avec l’Harmonie d’Ouroux sur Saône)

Après un concert au sein de l’Eglise, les deux sociétés de musique se sont donc retrouvées autour d’un repas festif animé par Fernand Piqueras.

Au total, ce sont 90 personnes qui étaient présentes pour célébrer cet évènement incontournable.

Comme à l’accoutumée, ce banquet a été l’occasion de mettre à l’honneur les médaillés de l’année :

Diplôme pour 10 ans ou + d'activité cumulée :

*François Rolland

*Séverine Séas

Diplôme pour 20 ans ou + et médaille de bronze :

*Guillaume David

Diplôme pour 30 ans ou + et médaille d'argent :

*Sylvain Piffaut (chef d’orchestre de Saint-Marcel

Diplôme pour 40 ans ou + et médaille d'or :

*Martine David

*Jocelyn Desbois

*Laurent Leroy

Diplôme pour 50 ans ou + et médaille d'or des vétérans :

- Daniel Coulon

- Gilles Monvoisin

- Jean-Pierre Letourneau

Diplôme et Médaille d'or du vétéran étoilé, car 50 ans ou + de présence et d'activité et il a plus de 70 ans :

- Gilbert Moyne

Et le double Médaillée et diplômé de la journée :

- Jean Filleule

Diplômé et médaillé d’or du vétéran étoilé et diplômé et médaillé du dévouement.

Cette journée, organisée conjointement par les deux sociétés de musique de la région chalonnaise, a permis aux artistes de passer une belle journée intergénérationnelle riche en émotion et en partage.

Amandine Cerrone.