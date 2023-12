Chalon-sur-Saône : Repas de Noël pour ‘Les copains du mercredi’

La photo du jour d’info-chalon.com

Tous les mercredis, une douzaine de joyeux lurons, se retrouvent pour casser la croûte. Une occasion pour eux de se retrouver et d’échanger les infos de la semaine et les envies des uns et des autres.

Ces épicuriens dans l’âme qui ont élu domicile au BHV (Bar de l’Hôtel de Ville), Place de la Mairie à Chalon, s’étaient donné rendez-vous pour le traditionnel repas de Noël.

Pour ce fait, Grégory Mercey, le gérant de l’établissement, qui leur propose tous les mercredis une cuisine traditionnelle fait maison de qualité avait eu la gentille attention de leur proposer deux plateaux de fruits de mer pour terminer le repas de fin d’année en beauté.

J.P.B.