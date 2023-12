109 colis de Noël distribués aux ainés Virois ce samedi 9 décembre

En effet, comme à l’accoutumée, ce sont l’ensemble des Virois de plus de 80 ans et ceux de plus de 65 ans qui n’ont pas pu participé au repas des ainés le 7 octobre dernier, qui ont le droit à ce cadeau de fin d’année.

Au total, Guillaume Thiébaud, maire de la commune et les 12 bénévoles du CCAS, ont donc offert ce panier garni de produits locaux à 52 couples, 31 hommes et 26 femmes.

Parmi eux, la doyenne de la commune, qui a fété cette année ses 96 printemps.

À noter, comme chaque année, que les enfants du centre de loisirs de la commune, ont confectionné de jolies cartes de voeux pour accompagner les colis.



Amandine Cerrone.