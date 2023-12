CARNET BLEU - Bienvenue à Elio

Elio TECHENG est né le 4 décembre à la maternité du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône. Il est le troisième garçon de Charline et Vincent TECHENG après Léo, 8 ans et Louka, 6 ans. La maman est coordinatrice à GRDF et le papa est agent de maîtrise. La petite famille réside à Gergy.