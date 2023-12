Baccarat, Saint-Louis, Lalique, Meisenthal... Un savoir-faire Vosgien reconnu mondialement

Les connaissances, techniques et savoir-faire du verre artisanal, ainsi que la transhumance et le déplacement saisonnier des troupeaux, tels qu’ils sont pratiqués dans de nombreux pays d’Europe, sont reconnus par la prestigieuse institution internationale depuis le 6 décembre 2023. Dans le Massif des Vosges, les savoir-faire et coutumes des arts verriers, tout comme les traditions des montées et descentes d’alpages, sont profondément ancrés dans la culture des villages et des populations depuis des siècles : la décision de l’UNESCO rend propice un zoom sur chacune de ces pratiques aussi festives que spectaculaires, au cœur de la destination.

La transhumance dans le Massif des Vosges, plus qu’une tradition, une fête

Chaque année, au printemps et à l’automne, les éleveurs du Massif des Vosges organisent le déplacement de leurs troupeaux de la ferme du village dans les vallées jusqu’aux hautes chaumes. C’est là-haut, aux abords des fermes-auberges qui longent les crêtes, que les vaches vosgiennes vont rester près de 6 mois à pâturer au grand air. Les éleveurs conduisent le bétail à pied sur plusieurs kilomètres avec leurs chiens, et sont souvent accompagnés de la population locale et des touristes intéressés par cette pratique agropastorale traditionnelle. Ces journées de transhumance sont des dates emblématiques sur le territoire et marquent le début et la fin de la saison. Les vosgiennes en tête de peloton sont coiffées de fleurs, elles portent toutes leurs plus belles cloches, certaines familles se vêtissent de costumes traditionnels, et les cors des Alpes résonnent au sommet des crêtes. Ces moments festifs et folkloriques qui se terminent par un repas marcaire en ferme-auberge s’inscrivent désormais au patrimoine mondial de l’humanité, pour que vive cette coutume avec fierté aujourd’hui et pour les générations futures !

L’art verrier du Massif des Vosges, un nouveau souffle mondial

Baccarat, Saint-Louis, Lalique, Meisenthal... Autant de noms prestigieux qui rayonnent depuis le Massif des Vosges et se déploient dans le monde entier. Que ce soient la boule de Noël inventée à Meisenthal en 1858, des luminaires de cristal majestueux à Saint-Louis, les vases Bacchantes de René Lalique, des pièces d’exception de la cristallerie de Baccarat, des pièces d’art de la table soufflées à La Rochère, le savoir-faire des artisans verriers du Massif des Vosges est dorénavant inscrit au patrimoine mondial de l’humanité.

L’âge d’or de cette tradition remonte au XVIIe siècle et consiste à façonner et à décorer du verre à chaud ou à froid pour fabriquer des objets creux, du verre plat et du verre en plateaux. Haut niveau de technicité et fort esprit d’équipe dans la mesure où chacun doit respecter le travail préalablement réalisé par d’autres verriers, sont les maîtres-mots de ce savoir-faire d’exception. De la chaleur des ateliers de création où la magie de la pâte en fusion opère, à l’éclat et la pureté étincelante des pièces uniques au monde que l’on retrouve dans les plus grandes maisons et cristalleries, le Massif des Vosges peut s’enorgueillir d’un savoir-faire ancestral reconnu par le monde entier.