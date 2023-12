Oslon : franc succès pour le traditionnel concert de Noël

Et on peut dire qu’une fois de plus, le public s’est déplacé en nombre pour assister à cet événement annuel incontournable.

Tous ont profité d'un moment de douceur dans une ambiance d'avant-goût des fêtes de fin d'année.

Sous la direction de Sandrine et Gilbert DRIGON, 40 chanteurs et musiciens, adultes et enfants, de l'école de musique et de l'association "Accordéons, Musique et Chants", ont offert au public le fruit de leur travail découlant de plusieurs semaines de répétitions.

Les chansons, interprétées en français ou en anglais, ont été présentées par Anne-Marie RECORDON, permettant ainsi d'en connaître leur histoire.

Le temps est passé bien vite et comme de coutume, la soirée s'est terminée par l'incontournable "Petit Papa Noël" avant la visite tant attendue du Père Noël et sa distribution de papillotes.

Pour voir ou revoir ce concert de Noël, l’association "Accordéons, Musique et Chants" vous donne rendez-vous à Chatenoy-le-Royal ce samedi 16 décembre pour une seconde représentation.

Amandine Cerrone.