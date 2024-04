A Chalon sur Saône, le collège Camille Chevalier au point de rupture ?

Présenté longtemps comme le Collège de Chalon sur Saône le plus côté, l'heure est à la mobilisation du côté des équipes pédagogiques et d'encadrements de Camille Chevalier. Les chiffres sont là pour attester du sentiment de ras-le-bol qui traverse l'établissement secondaire. "Avec 664 élèves et 6 postes d'AED, la tension est réelle. Il manque au moins deux postes d'AED pour Camille Chevalier mais au moins travailler avec des moyens constants". Les équipes de Camille Chevalier ont multiplié les chiffres pour bien insister sur la situation qui ne fait que se dégrager au fil des rentrées scolaires.

Les doléances ne manquent pas à l'appel pour redonner à l'établissement phare de Chalon sur Saône de vraies conditions d'accueil pour rendre optimales la mixité sociale voulue il y a des années avec l'absorption du collège Jean Zay. Un pari sur le papier qui était tout à fait louable dans sa démarche de rapprocher deux publics scolaires trop longtemps distants mais qui sur le fond, a manqué de vrais moyens. Face aux classes surchargées, les équipes du collège réclament "un meilleur climat de travail " pour une vraie mixité sociale qui aille au bout de la volonté politique de l'époque.

Côté chiffres, la mobilisation du jour n'en a pas manqué. "664 élèves pour 840 m2 de cour, c'est juste 1,2 m2 par élève, répartis dans 23 classes soit 29 élèves par classe et certaines montent même à 31 élèves" avant de continuer sur les dotations en matériel informatique, "57 ordinateurs soit 1 pour 12 élèves répartis dans 5 salles".

Autre sujet qui suscite de vifs commentaires, les fameux travaux de modernisation de l'établissement portés par le Conseil départemental, "on souhaite un calendrier clair. La dernière tranche de travaux a été reportée sans qu'on sache quoique ce soit finalement". Le constat ne s'arrête pas là pour l'équipe pédagogique qui pointe " des salles trop petites et bruyantes, des conditions climatiques intenables à certaines périodes de l'année mais aussi de nombreux secteurs inacessibles aux personnes à mobilité réduite sans compter l'absence de locaux et d'équipements sportifs".

A l'heure du "Choc des savoirs" porté par le gouvernement, le Collège Camille Chevalier réclame "un choc des moyens" bien plus judicieux finalement pour le plein épanouissement des élèves. Une réunion publique se tiendra ce jeudi soir avec une assemblée générale afin d'évoquer la suite à donner à cette journée "collège mort". Une situation qui a reçu un soutien quasi unanime des parents d'élèves, informés en amont afin que chacun prenne ses dispositions.

Laurent Guillaumé