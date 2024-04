« D’un côté, pendant la période du 15 avril au 30 juin, on nous demande de tenir notre chien en laisse lors des promenades en forêt (en dehors des allées forestières), sous peine d’une amende. Même si mon chien n’est pas de race chasseur, mais berger, qu’il ne fait que me devancer sur le chemin, je respecte cette mesure parce qu’elle – je cite « vise à ne pas perturber la reproduction des animaux sauvages, prévenir la destruction des oiseaux et d’autres espèces d’animaux, pour favoriser leur repeuplement ».

En effet, jusqu’au 30 juin (j’insiste sur la date), c’est une période de reproduction et de nidification. OK, ça me paraît tenir la route. Je suis un contemplatif, et dans mes balades avec mon chien, j’aime écouter le chant des oiseaux et pouvoir observer la nature en éveil.

« Et, d’un autre côté, à partir du 15 juin, le préfet pourrait donner le feu vert à des équipes de déterreurs pour abattre les blaireaux (et leurs petits) extraits de force de leur terrier. J’ai signé la consultation publique pour m’y opposer, comme tant d’autres, et on attend la décision du préfet. »

Lire l’article sur Info-Chalon : Doit-on chasser le blaireau 4 mois de plus sur l’année ? Soit 9 mois sur 12…

« Donc je résume : si le préfet donnait son accord aux chasseurs, ils auront le droit d’aller creuser, avec leurs chiens envoyés dans les terriers des blaireaux pour les acculer, de les achever (pas beau à voir), et on nous fait croire que ça ne « perturberait » pas les espèces sauvages en pleine reproduction ou nidification ? Quant à nous, citoyens lambda, on doit veiller à ce que nos chiens n’entrent pas dans les bois… pendant cette tuerie ?

Je suis abasourdi par cette approche à 2 vitesses ! On nous prend VRAIMENT pour des blaireaux ! »

