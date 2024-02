Votre avis compte : doit-on allonger la période de chasse aux blaireaux ?

Pour ? Contre ? De quoi parle-t-on exactement ? Qu’est-ce qu’on lui veut, à ce petit mustélidé au curieux masque noir et blanc, qui vit essentiellement la nuit ?

Info-Chalon a essayé d’y voir un peu plus clair en décortiquant les textes de loi et les intérêts contradictoires. Au vu des informations sourcées qu’Info-Chalon vous dévoile, faites-vous votre idée et soyez partie prenante.

Que réclame la fédération des chasseurs de Saône-et-Loire* ?

Dans une langue administrative, on apprend que : dans un courrier du 30 novembre 2023, la fédération départementale des chasseurs de la Saône-et-Loire (FDC71) a demandé au directeur départemental des territoires (DDT) de proposer une ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau à partir du 15 mai 2024.

Traduction en clair et en chiffres : dans notre département, la période de chasse s’étend sur 6 bons mois, du 17 septembre 2023 au 29 février 2024. En ce qui concerne le blaireau, la clôture de la « vénerie sous terre » (on vous explique cette pratique à la fin) intervient le 15 janvier. Cette fermeture anticipée s’adapte à la période de mise bas (février à mars en général) dans l’objectif (selon le code de l’environnement) de ne pas compromettre sa pérennité (1). En gros, il protège la progéniture des espèces pour éviter leur disparition.

Or, la fédération des chasseurs demande de compléter cette « vénerie sous terre » par une période complémentaire de 4 mois, soit du 15 mai jusqu’au 14 septembre. Donc 122 jours en plus, un total de 9 mois sur 12 pour tuer des blaireaux.

Détail important : Selon les statistiques, on constate que le nombre de blaireaux tués (« prélevés » dit la Fédération) se concentre sur cette période complémentaire. Or, les petits ne sont pas tous sevrés ni autonomes. C’est là que s’élèvent des voix de protestation.

* Il est utile de préciser que l’ensemble des chasseurs n’est pas concerné par la chasse aux blaireaux. Elle est menée par des équipages de vénerie sous terre et notre département en compte un nombre plus important que la moyenne.

Que faut-il savoir pour se faire une opinion ?

Cet animal n’est pas considéré comme nuisible pour l’activité humaine : il ne figure sur aucune des trois listes d’espèces d’animaux classées « susceptibles d’occasionner des dégâts » (ESOD) (3) , mais sa chasse n’est pas interdite.

, mais sa chasse n’est pas interdite. Il n’existe pas de recensement de la population des blaireaux en Saône-et-Loire, mais on sait que « les articles scientifiques mentionnent que les jeunes blaireaux ne sont pas tous sevrés à la date prévue de prolongation, rendant l’arrêté illégal au regard de l’article L. 424-10 du code de l’environnement (1) qui protège les portées ». Ainsi, 72 blaireautins ont été tués en 2023, soit 30 % de l’ensemble des individus « prélevés » ce qui pose une vraie interrogation sur cette méthode qui n’est absolument pas sélective dans les faits.

qui protège les portées ». Ainsi, 72 blaireautins ont été tués en 2023, soit 30 % de l’ensemble des individus « prélevés » ce qui pose une vraie interrogation sur cette méthode qui n’est absolument pas sélective dans les faits. Le blaireau, en privé. Info-Chalon a questionné Virginie Boyaval, éthologue spécialiste de cette espèce (3):

« Le blaireau est une espèce très sociable : il vit en groupes inter familiaux. Par conséquent, l’apprentissage des codes comportementaux est essentiel à sa survie. Le blaireautin est indépendant à partir de 6 mois. Avant cet âge, il est incapable de se débrouiller seul. Tuer la mère d’un blaireautin, c’est donc le condamner à court terme.

Cette espèce a une dynamique de population très lente qui se traduit par une faible natalité (30 % seulement des femelles ont une portée de 2 à 3 petits) et un fort taux de mortalité juvénile (50 % des blaireautins n’atteignent pas 1 an) .

Enfin, ils sont très sensibles à la perte de leur habitat naturel et aux dérangements. »

On l’aura compris, rien de comparable avec une espèce comme le rat !

Que font les autres pays en Europe ?

Utilité du blaireau : « Dans un écosystème, il est d’un apport très important, explique Virginie Boyaval. Sur le plan alimentaire, c’est un opportuniste : il mange les vers de terre, les hannetons – qui sont la cause de dégâts très importants dans les forêts, et leurs larves qui s’attaquent aux racines des arbres. À l’instar du renard et autre mustélidé, il participe à la régulation des rongeurs contribuant ainsi à la limitation de la maladie de Lyme . Son rôle est par conséquent très utile à l’équilibre. »

contribuant ainsi à la . Son rôle est par conséquent très utile à l’équilibre. » Espèce protégée au titre de la convention de Berne. La grande majorité des pays européens, sauf la France ou l’Allemagne, a interdit la persécution des blaireaux où ils sont protégés : l’Angleterre, l’Irlande, la Belgique, les Pays-Bas, l’Espagne, le Portugal, l’Italie, la Grèce…

Ce constat devrait nous interroger. Soulignons que la France est le seul pays européen à autoriser la pratique du déterrage ou “vénerie sous terre” en pleine période d’éducation des jeunes, c’est-à-dire pendant la période complémentaire.

Qu’est-ce que la “vénerie sous terre” ?

Ce n’est pas l’objet de la consultation publique, aussi votre avis sur cette pratique ne sera pas reçu. Mais il est utile de comprendre les mots.

« La vénerie sous terre [ou déterrage] est une pratique qui consiste à poursuivre, par des chiens introduits dans les terriers, les blaireaux qui subissent alors des heures de terreur extrême tandis que les chasseurs creusent jusqu’à les atteindre, avant de les extirper à l’aide d’une pince de métal puis de les achever au fusil ou au couteau » (LPO).

En d’autres termes, les blaireaux adultes et leurs petits non encore émancipés sont acculés dans leur terrier, sans aucune chance de s’échapper : peut-on encore l’appeler “chasse” ? Comme le mot « prélevé », c’est un euphémisme…

Sur Internet, vous trouverez des vidéos de cette pratique. Âmes sensibles s’abstenir.

Si on ne donne pas son avis…

Alors bien sûr, les voix des chasseurs l’emporteront forcément.

À noter que dans notre département, cette consultation publique s’enclenche un mois plus tôt qu’à l’accoutumée. Et trop peu de gens savent qu’elle est publique.

Ce sujet est sensible en Saône-et-Loire, très pourvue en équipages de vénerie sous terre. Alors que le Bas-Rhin, par exemple, est avant-gardiste en la matière puisque le blaireau n’y est plus chassé.

En 2022 : « Une action en justice rendue en mars 2022 pour la période complémentaire 2020 nous avait donné raison, sanctionnant et annulant alors cette prolongation. Depuis, le préfet se cale sur le 15 juin ce qui est déjà une petite victoire, en attendant de pouvoir aller plus loin », rappelait Mickaël Paul (LPO71), présent au tribunal administratif de Dijon aux côtés d’associations naturalistes telle que One Voice.

« En 2023, l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau en Saône-et-Loire a été autorisé pendant la période complémentaire allant du 15 juin 2023 au 14 septembre 2023 inclus. »

Par Nathalie DUNAND

Notes :

(1) Article L. 424-10 du Code de l’environnement « Il est interdit de détruire, d’enlever, de vendre, d’acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d’occasionner des dégâts. »

(2) Code de l’environnement, article R427-6 : ici.

(3) BOYAVAL Virginie a créé l’association Meles, centre de soins pour les mammifères sauvages et notamment les blaireautins orphelins.

