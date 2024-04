La discothèque de Ciel rouvre sous l'étendard Black and White

C'est un des hauts lieux de la nuit de la Saône et Loire qui fait son retour sur le devant de la scène. Connu longtemps comme La Récré, la discothèque de Ciel, à quelques minutes de Chalon sur Saône, est de nouveau sur les rangs à compter de ce vendredi 3 mai. "Un rêve d'enfant" qui se concrètise pour le Chalonnais, Willy Mermoz, patron du Baobab. "C'était l'occasion qui a fait que je ne pouvais passer à côté" assure le nouveau patron des lieux. "Une ouverture à laquelle je souhaite associer Richard Legoff, que je remercie chaleureusement pour son soutien".

Une soirée avec entrée gratuite pour le lancement ce vendredi

Pour cette soirée de lancement, le Black and White sera à entrée gratuite même si la Reine Bianca officiera au vestiaire pour vous accueillir de la meilleure des façons. La discothèque située sur la ZA Charbonneau à Ciel propose un stationnement gratuit mais aussi et surtout un service de navettes au tarif unique de 5 euros depuis Chalon sur Saône. Sur réservation uniquement, la navette part de la gare de Chalon sur Saône pour emmener directement sur le site de Ciel. A noter qu'à partir de 6 personnes, la navette peut même venir vous prendre à domicile ! Un petit service inédit et taillé sur mesure qu'on ne peut que saluer en terme de prise en charge. Pour prendre rendez-vous, il suffit de vous adresser au 06 11 87 81 84.

A noter que Willy propose à partir du 1er juin les dimanches "vétérans" avec une programmation très années 80. Une attente maintes fois formulées par les adeptes de ces rendez-vous musicaux. Tous les dimanches de 18h à 23h, le Black and White proposera ses services en toute gratuité.

Pour le lancement, c'est Dj So'Sweet qui sera aux manettes avec Dj Moussa et Dj Kartel pour une soirée d'ouverture qui devrait rester comme l'un des moments forts de toute l'équipe réunie autour de Willy.

Laurent Guillaumé