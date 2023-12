AVIS DE DECES - Madame Bernadette CHAUMONT née BOIS

SAINT-GERMAIN-DU-PLAIN - OUROUX-SUR-SAÔNE



Jean-Yves et Catherine,

Marc et Odile,

Bernard et Dominique,

Marie-Thérèse et Patrick,

Martial et Sandrine,

Pascal et Christelle,

ses enfants ;

Guillaume et Floriane, Julie et Jonathan, Emilie et Sébastien, Alice et Franck, Théophile et Lucile, Anatole, Stéphanie et Guillaume, Nathalie et Mathieu, Elodie et Valentin, Valentin, Sébastien et Ludivine, Jonathan,

ses petits-enfants ;

Augustin, Lilie, Marius, Maxence, Margaux, Elias, Aria, Lina, Victoire, Nino, Côme,

ses arrière-petits-enfants ;

ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères, ses belles-sœurs ;

ainsi que toute la famille,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Bernadette CHAUMONT

née BOIS

survenu le 15 décembre 2023,

à la veille de ses 89 ans.

Ses obsèques seront célébrées le jeudi 21 décembre 2023 à 14h30 en l'église de Saint-Germain-du-Plain.

Ni plaques, Ni fleurs, mais une urne sera à votre disposition pour y recevoir vos dons au profit de la lutte contre mucoviscidose.

Bernadette repose à la chambre funéraire de l'Abergement-Sainte-Colombe.

La famille remercie le personnel de la maison de l'Amandier, son médecin traitant pour leur gentillesse et leur dévouement et rappelle à votre souvenir son époux

Jean

décédé en 2000.