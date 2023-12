"Ce texte de loi est une victoire idéologique du RN !" pour Aurélien Dutremble (RN)

La « Loi immigration » votée mardi soir, 19 décembre, par l’Assemblée nationale a fait découvrir aux Français, une nouvelle image des LR de Madame Josiane CORNELOUP (députée LR 2ème circonscription de notre département) : les LR ne sont peut-être pas que, tels qu’ils s’étaient honteusement illustrés lors de la réforme de retraite, les marchepieds de Macron ou des abstentionnistes. L’avenir nous le dira.

Néanmoins, rendons à César ce qui lui appartient : Ce texte de loi est une victoire idéologique du RN !

En effet, ce texte de loi est largement inspiré des mesures proposées par le RN de Jordan BARDELLA : il acte le fait qu’il y a trop d’immigration en France, il reconnaît enfin un lien entre immigration et insécurité et instaure une forme de priorité nationale. C’est pourquoi les 88 députés du groupe de Marine LE PEN ont voté cette loi.

Quelle a été la position des autres députés de notre département ?

Madame Cécile UNTERMAIER (députée NUPES 4ème circonscription) a voté contre cette loi, position prévisible et attendue puisque la NUPES encourage l’immigration de masse. Les trois députés « macronistes », Louis MARGUERITTE (5ème circonscription), Benjamin DIRX (1èrecirconscription) et Rémy REBEYROTTE (3ème circonscription) ont voté cette loi. Force est de constater que Monsieur REBEYROTTE, qui refuse de se contenir face au RN en insultant constamment et publiquement les électeurs et Elus du parti de Jordan BARDELLA, a voté « pour cette loi », de concert avec le RN qu’il dit vouloir combattre à tout prix. Monsieur REBEYROTTE doit se rendre à l’évidence : Aucune déclaration, aucune stratégie de communication, aucun savant calcul alambiqué ne changera les résultats de ce vote : 349 voix « pour » dont celles du RN et 186 voix « contre », ne lui en déplaise !

La « Loi immigration » est de facto l’acte 1, elle n’est pas parfaite mais c’est un premier pas. En 2027, Marine LE PEN proposera un référendum pour aller plus loin et pour doter le pays de tous les outils nécessaires à la protection des Français.