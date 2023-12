La collecte de jouets de Noël aux salons de Coiffure En idéal et En Evidence est une belle réussite !

De gauche à droite Cécile et Noélie du salon En idéal, Jean-Jacques et Gisèle de l’association Écoute et Soutien

La collecte de jouets organisée par Caroline Julien (dans ses 2 salons de coiffure En idéal et En Evidence) en partenariat avec l’association Écoute et Soutien et en collaboration avec Intermarché situé rue des lieutenants Chauveau a remporté un vif succès.



Nombreux et généreux, les participants ont fait don de 290 jouets, auxquels l’enseigne Intermarché a ajouté une centaine de mini jeux de UNO, ainsi qu’une centaine de décos de stylos billes.



Jean-Jacques Volatier et Gisèle Henaux, tous deux bénévoles au sein de l’association Écoute et Soutien, sont heureux de pouvoir remettre tous ces cadeaux au service pédiatrique de l’hôpital William Morey.