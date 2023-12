CARNET ROSE - Bienvenue à Salomeea

Salomeea CALDARAS est née le premier décembre à la maternité du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône. Elle est le troisième enfant d'Emanuela RADOSAVLJEVIC et d'Emanuel CALDARAS, après Sefora, 18 mois, et Ana-maria, 2 ans et demi. La petite famille réside à Chalon-sur-Saône.