Un nouveau citoyen d'honneur à Chalon sur Saône

Depuis son arrivée à la tête de la ville de Chalon sur Saône, Gilles Platret a pris soin de distinguer des personnalités, les reconnaissant du titre symbolique de "citoyen d'honneur". Et là, pour le coup, on ne peut que partager cette volonté municipale de distinguer ce citoyen chalonnais pas comme les autres. Arnaud Dellinger, cardiologue hospitalier pendant plus de 30 ans à l'hôpital de Chalon sur Saône, aura été l'une des figures de la cardiologie chalonnaise. Il n'a pas ménagé sa peine pendant des décennies pour structurer la cardiologie sur un territoire trop longtemps délaissé par l'organisation de soins très dijonnaise.

En ce jour d'inauguration du plateau technique d'angioplastie-coronographie au sein de l'hôpital de Chalon sur Saône, Arnaud Dellinger se devait d'être là avec à la clé une surprise gardée secrète. Des salves d'applaudissements ont tenu à remercier celui qui a fait de la cardiologie chalonnaise le combat d'une vie. Un citoyen d'honneur comme Chalon sur Saône mérite tant.

Laurent Guillaumé