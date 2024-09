ANGIOPLASTIE-CORONOGRAPHIE - 3,8 millions d'investissement pour un plateau technique digne d'un CHU

Il entre en fonction ce lundi, avec déjà 4 premiers patients. Un plateau technique totalement dédié à la cardiologie interventionnelle avec deux salles d’intervention qualifiées de miroir. Une première dans le genre digne d'un CHU... et c'est à Chalon sur Saône que ça se passe.

Le plateau technique inauguré officiellement ce samedi matin est totalement dédié à la cardiologie interventionnelle avec deux salles d’intervention, une dédiée à l’activité de rythmologie (troubles du rythme en cardiologie) et une seconde dédiée à l’activité de coronarographie (radio du cœur et de ses artères) et d’angioplastie coronaire.

Un sujet évoqué depuis le déménagement de l'ancien hôpital

Combien de maires ? de directeurs d'hôpital ? ont bataillé pour ce dossier. Déjà à l'époque du déménagement, le dossier du plateau technique dédié à la cardiologie interventionnelle était dans les tuyaux, à l'époque de Dominique Perben et Michel Bravais, alors Directeur de l'hôpital de Chalon sur Saône. Et puis le temps politique s'en est mêlé au point que la cardiologie chalonnaise s'est retrouvée au centre de velleités dijonnaises, sur lesquelles nous ne reviendrons pas, mais qu'il convient quand même de rappeler à toutes fins utiles.

Gilles Platret, Marie Mercier en auront fait un combat personnel, au point qu'il s'est retrouvé en 2017, au coeur d'enjeux politiques bien détestables. Enumérer tous les acteurs qui ont oeuvré sur ce dossier est à ce stade quasi impossible, tant le risque d'oublier des noms est grand, mais vous êtes en nombre à avoir défilé dans les rues de Chalon sur Saône, devant le Ministère de la santé à Paris ou devant la direction régionale de l'ARS à Dijon.

Il revient toutefois de saluer l'énergie déployée par Michel Bravais, Bruno Legourd, Christine Ungerer et Philippe Collange-Campagna, les différents directeurs de l'hôpital de Chalon sur Saône, de remercier publiquement la persévérance des docteurs Patrick Buttard, Arnaud Dellinger, Jean-Luc Philip, Maxime Fayard, Philippe Dubot...

Le soutien historique de la ville de Chalon sur Saône

En votant un soutien financier majeur, la ville de Chalon est venue abonder à hauteur de 450 000 euros, près du quart du montant de l'investissement technique. Un soutien de poids majeur dans le déploiement technique du plateau. Une décision politique forte indispensable à l'avancée du dossier avec un coût total de 3,8 million d'euros.

Les soins au sein de ce plateau technique seront assurés par des médecins spécialement formés à la rythmologie ou à la coronarographie et par une équipe d’infirmier(e)s dédiée et formée à ces activités très spécialisées. L'ouverture du plateau aura permis l'arrivée de trois nouveaux cardiologues en provenance de Lyon et Dijon.

Avant l’examen, les patients seront pris en charge en ambulatoire ou lors d’une brève hospitalisation dans le service d’hôpital de jour et de semaine ou dans le service de cardiologie. Dans le cadre de l’urgence, la prise en charge aura lieu à l’Unité de Soins Intensifs Cardiologiques (USIC) pour une surveillance rapprochée.

Pour la coronarographie, une astreinte médicale et paramédicale permettra de prendre en charge les urgences 24h/24 tous les jours de l’année, contre deux jours par semaine avant l'arrivée du plateau technique. Un changement radical dans la pratique hospitalière alors que le Nord de Saône et Loire affiche un taux d' infarctus du myocarde bien plus élevé que la moyenne nationale.

A compter de ce jour, Chalon sur Saône offre un service de cardiologie complet avec au programme annuel quelques 1500 coronographies par an et 600 actes d'angiologie.

Laurent Guillaumé

