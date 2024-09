Grand prix Motonautique de Chalon-sur-Saône 2024 : les vainqueurs récompensés

La cérémonie des récompenses et les différents podiums avec le photoreportage d’info-chalon.com

Organisé sur deux jours, samedi 14 et dimanche 15 septembre sur la Saône, entre le pont de Bourgogne et le pont Saint Laurent, se déroulait le Grand prix Motonautique de Chalon-sur-Saône 2024 cher au cœur du Président de l’Association Motonautisme Chalonnaise Emmanuel Dumont, assisté des membres de son association et de nombreux bénévoles.

Un événement qui se déroulait en partenariat avec la ville de Chalon-sur-Saône, le Grand Chalon, de nombreux sponsors… sous l’œil avisé du Président de la Fédération Française de motonautisme : Gilles Guignard (à gauche sur la photographie).

Une cérémonie de récompenses s’est déroulée en présence de Dominique Melin, Vice-présidente en charge des sports au Grand Chalon Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, de Pierre Carlot, Adjoint aux sports, de Bruno Rochette, Conseiller Municipal délégué aux relations avec les bénévoles associatifs , de Jean Luc Durand, Vice-président de l’O.M.S …

Les classements :

Course Endurance S3

1er Alexis Fischer et Loïc Huet N°49 ‘ Team Inshore Performance’ 113 tours 20 points

2ème Richard Le Goadec et Sébastien Queva N° 67 ‘Phoenix Racing 76’ 113 tours 17 points

3ème Thomas Cleret et Peter Morin N°2 ‘MRK’ 110 tours 15 points

Course de vitesse Série Nationale F4

1er Mathieu Manchon N° 35 ‘Neptune Inshore’ 25 tours 20 points

2ème Richard Le Goadec N° 67 ‘Phoenix Racing 76’ 25 tours 17 points

3ème Loïc Huet N° 49 ‘Team Inshore Performence’ 25 tours 15 points

4ème Mickael Dragutin ‘VSI Racing’ 24 tours 13 points

5ème Camille Broutechoux ‘Marverick Racing’ 24 tours 11 points …

Etaient également récompensés au titre de la performance de Vice-champions du monde de S3 endurance : Alexis Fischer, Loïc Huet et Tristan Feyt

Clin d’œil sur Loïc Huet,

De Baptiste Chauviere,

Richard Le Goadec,

Mathieu Manchon,

Et Gilles Platret

(Photo de Une) photo d'archive

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B