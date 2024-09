Ce dimanche, à 15 heures, départ de la course aux canards du Rotary Chalon Bourgogne Niépce

Il ne faudra pas être en retard… Dimanche, à 15 heures très précises, en raison du grand prix motonautique de Chalon, sera donné le départ de la seconde édition de « Canard sur Saône », la course caritative organisée par le rotary-club Chalon Bourgogne Niépce et dont l’objectif premier est d’améliorer le quotidien des enfants malades ou en situation de handicap et de leurs familles dans le Chalonnais.

Sur une distance de 480 mètres, quelque quinze mille petits canards jaunes en matière plastique, descendront la Saône, au gré du courant, de l’Espace Santé Prévention quai Sainte-Marie aux escaliers de la place du Port-Villiers.

Une voiture au gagnant

Chaque canard portera un numéro et le propriétaire du canard victorieux gagnera une voiture, à savoir une KIA Picanto neuve. D’autres prix récompenseront les propriétaires des canards qui franchiront la ligne d’arrivée derrière le vainqueur.

Vous pouvez encore participer à ce magnifique élan de solidarité en adoptant un ou plusieurs canards. Le prix de l’adoption est de 4 € le canard et de 10 € les trois. L’adoption peut encore s’effectuer jusqu’à dimanche en ligne sur le site internet https://www.canardsursaone.fr/ ainsi que samedi lors de la braderie et dimanche sur le marché et juste avant le départ de la course. Les bénéfices de la manifestation serviront au financement de trois projets à l’hôpital William Morey : l’équipement d’une salle de sport pour les adolescentes et adolescents hospitalisés, celui d’un espace sensoriel Snoezelen destiné aux jeunes autistes et l’amélioration de l’accueil des enfants victimes de violences.

Gabriel-Henri THEULOT

Photo d’archives : lors de la 1re édition en juillet 2018