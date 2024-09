"Allez vogue petit navire" sur les flots de l’étang Chaumont : c’était la rencontre régionale de modélisme naval organisée par le club châtenoyen ce dimanche 15 septembre 2024.

Exposition de voiliers, vapeurs, chaluts, anciennes embarcations… et démonstrations de maquettes radio commandées sur le plan d'eau communal de Châtenoy le Royal.

Petits ou grands, maritimes ou fluviaux, ils étaient nombreux ce dimanche 15 septembre à naviguer sur l’étang Chaumont de Châtenoy le Royal lors du Grand rassemblement régional de modélisme naval.

Cinq clubs étaient présents à ce rassemblement régional sans compter les individuels pour exposer leurs réalisations de modèles réduits. Le plus éloigné, celui de Chartres est venu retrouver les clubs de Toulon-sur-Arroux, Gueugnon, Dijon, Savigny-les-Beaune et celui de Châtenoy organisateur de cette rencontre.

Dès le matin, la mise à l’eau et les démonstrations de pilotage ont attiré les visiteurs sur les berges de l’étang. Que du bonheur pour les enfants de pouvoir être aux manettes et faire naviguer les embarcations.

Sur l’eau, tout est une question de temps et comme on dit dans la marine marchande il faut laisser le temps au temps, c’est ce que les enfants et adultes ont pu constater avec les voiliers, les chalutiers, à la différence avec les hors-bords de compétition.

Jean-Charles Neel président du club châtenoyen a pris la parole juste avant le déjeuner pour remercier de leur présence tous les membres des clubs.

Une journée très conviviale pour les exposants et les participants avec le déjeuner en commun proposé par le Club de modélisme naval châtenoyen.

Durant l’après-midi les nombreux visiteurs ont pu assister à d’autres démonstrations.

Pour suivre le club de modélisme naval Châtenoyen, vous pouvez aller sur le site : https://cmnc.jimdofree.com/

Si les bateaux vous passionnent, vous pouvez rejoindre les membres du club :

CLUB MODELISME NAVAL CHATENOYEN (CMNC)

27 rue des Rotondes

71880 Châtenoy le Royal

Mail : [email protected]

Horaires d'ouverture : Mercredi et Samedi de 14h - 17h

Crédit photos : J.L. Diard/C.Cléaux

C.Cléaux