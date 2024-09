Le député Eric Michoux s'attaque à la législation sur les diagnostics de performance énergétique

Eric Michoux, député de la Bresse, a été particulièrement sensible au dossier des fameux DPE. Un sujet majeur pour celles et ceux qui ont été confronté à l'achat ou la vente d'un bien immobilier mais aussi dans le cadre d'un bien locatif. Concrètement il est question d’interdire à la location les biens dont l’étiquette DPE indique un classement G, dès le 1er janvier 2025, F à compter de 2028 et E, en 2034.

Une échéance qui pose problème selon le député Eric Michoux, même si il a bien conscience de l'état d'un grand nombre de biens sur le marché. Pour autant, l'élu s'interroge sur ce couperet, considérant que nombre de biens immobiliers ne pourront être isolés dans leur état. "Certains biens nécessitent de très lourds travaux d'isolation, qui passent par l'extérieur. Comment peut-on imaginer isoler par l'extérieur ces biens en centre-ville ?" s'interroge le député. Au coeur de ses interrogations, une volonté de donner plus de temps aux propriétaires et bailleurs pour mieux appréhender le défi qui est devant eux.

Le député entend porter sa voix à l'Assemblée Nationale afin que l'application de la loi soit décalée d'une à deux années. Une manière de laisser plus de temps à chacun de mieux préparer ce vaste sujet, tout en s'interrogeant sur la quantité astronomique de biens sur le marché qui seront tôt ou tard impactés par la loi sur les DPE. "Tôt ou tard, ça va concerner 80 % des biens immobiliers sur le marché. Comment la France fera-t-elle face à un tel défi ? alors même que le secteur du bâtiment fait face à une crise sans précédents. C'est un mur qui se prépare. A quand un Grenelle du logement ? Il est temps de poser les vraies questions sur ce dossier qui impactera tous les Français tôt ou tard."

"Une meilleure prise en compte de la nature des logements, de leur taille, est aussi à prendre en considération" rajoute l'élu Saône et Loirien. Un sujet avec une résonnance encore plus présente dans les territoires ruraux, au regard de l'état de santé d'un grand nombre de biens immobiliers.

Laurent Guillaumé