Dès le 16 septembre, la nouvelle tranche de travaux des quais de Saône s'élance

Après une réunion publique dédiée aux riverains ce mercredi soir, Sébastien Martin a dévoilé en conférence de presse ce jeudi matin, les grandes lignes des nouveaux travaux sur les quais de Saône. Entre le Pont des Dombes et le Pont Jean Richard, les travaux concernent 650 mètres de longueur.

De mi-septembre à décembre 2024, des travaux de canalisation seront réalisés entre le pont Jean Richard et le pont des Dombes pour préparer la création d’un bassin de stockage-restitution des eaux usées à proximité de la station d’épuration de Port Barois qui interviendra après 2026. La circulation en double sens sera maintenue le long du Quai Saint Cosme pendant cette période. Ils débuteront depuis le parking des Meules pour remonter en direction du Pont Jean Richard. Une partie du parking des Meules sera privatisée pour les besoins du chantier.

Plus de places pour les piétons et les cyclistes... une réduction de la voirie d'une bonne moitié

La voirie actuelle sera réduite d'une bonne moitié, afin de laisser plus de place aux piétons et aux cyclistes, dans la logique menée depuis la zone Californie. Ainsi une piste cyclable bidirectionnelle de 3 mètres de large en site propre serpentera dans l’espace vert et les arbres existants en complément d'une promenade piétonne d’au moins 2 mètres le long de la Saône. Le revêtement de la rampe sous le pont Jean Richard sera repris pour s’harmoniser au reste du projet. 4 nouvelles traversées piétonnes seront aménagées aux entrées stratégiques (Abattoir, Usinerie, Boulangerie, Restaurant Bollywood) pour renforcer la sécurité et mieux connecter le quartier à la Saône.

10 places de stationnement en plus (officielles)

A noter que le Président du Grand Chalon a insisté sur le fait que sur le secteur de la Sucrerie, c'est une dizaine de nouvelles places de stationnement créées, sans prendre en considération le stationnement sauvage quotidien bien évidemment. Avec en tout 42 places soit une création de 10 nouvelles places par rapport à l’existant (10 places rue Georges Maugey, 30 places rue des Meules dont 2 places de « 10 minutes » et 2 places sur le quai Saint-Cosme). Pour ce faire, la rue des Meules sera réaménagée avec une double bande de stationnement longitudinal.

Un coût total de près de 3 millions d'euros

Ce jeudi matin, le Président du Grand Chalon a rappelé que les financements étaient réunis pour démarrer l'opération, avec déjà près de 60 % de subventions sur les 2,9 millions d'euros de l'opération. A noter que d'autres subventions devraient également être collectées pour porter le taux de subventionnement à 70 %.

Le chantier de réaménagement du quai sera engagé en janvier 2025 et durera jusqu’en novembre 2025.