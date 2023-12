CCI Côte-d’Or · Saône-et-Loire - Fermeture exceptionnelle des bureaux de la Chambre de Commerce et d’Industrie

Nous vous informons que les bureaux et établissements de la CCI Côte-d’Or · Saône-et-Loire, à savoir les bureaux de la CCI à Dijon, Beaune, Montbard, Chalon-sur-Saône, Mâcon, Charolles et Écuisses, les centres de formation à Dijon, Chalon et à Mâcon, seront exceptionnellement fermés au public du mardi 26 décembre au vendredi 29 décembre 2023 inclus.

Des permanences pour les formalités internationales seront effectuées en télétravail, les mardi 26 et vendredi 29 décembre après-midi.