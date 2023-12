À offrir sans modération : Le grand Almanach des Femmes de Lettres remarquables, de Mireille Delaunay

« Une jeune fille qui passait le bac m’a dit ne jamais avoir entendu parler de Simone de Beauvoir ! s’étonne l’auteur, ex-professeur de français. Mon travail n’est donc pas inutile. »

Il s’agit du deuxième opus de l’almanach des femmes de lettres, et Mireille Delaunay ne s’arrêtera pas en si bon chemin. Tant mieux pour les lecteurs désireux de dénicher des talents littéraires. On ajoutera que c’est le cadeau idéal pour les filles et femmes en quête de modèles de courage et d’érudition.

Le premier Almanach des femmes de lettres surprenantes (éditions Métive, 2022) embrassait une large chronologie puisqu’elle rendait hommage aux pionnières depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours (article ici).

Le grand Almanach des Femmes de Lettres remarquables

Ce deuxième tome se concentre sur les XIXe, XXe et XXIe siècles. Comme le précédent, il mêle avec bonheur la forme récréative et colorée de l’almanach populaire – émaillé de dictons propres à chaque mois – aux 150 portraits d’écrivaines. De chacune, l’auteur brosse un court portrait, saisissant leurs débuts, leurs rencontres décisives, leur talent et leurs sujets de prédilection. Et parfois, selon les époques ou les pays, leur combat contre l’adversité.

Parce que, oui, aujourd’hui encore, comme l’écrit Delphine Horvilleur à qui Mireille Delaunay consacre un portrait : « la preuve que l’érudition féminine reste quelque chose d’extrêmement subversif dans les religions »

Elles sont de toutes les nationalités – française mais aussi afghane, américaine, italienne, franco-libanaise, franco-marocaine, ukrainienne, iranienne, camerounaise, japonaise sénégalaise – elles peuvent être oubliées, méconnues ou célèbres, pionnières, guerrières ou aventurières…

Elles s’appellent Abnousse Shalmani, Anne Berest, Cécile Coulon, Milena Agus, Leïla Slimani, Mona Chollet, Muriel Barbery et tant d’autres dont vous découvrirez l’existence, le talent, parfois le courage ou le destin tragique comme fut celui de Marsha Mehran.

Mireille Delaunay poursuit avec bonheur son exploration du patrimoine littéraire féminin et signe là un beau livre-objet à l’iconographie magnifique.

Par Nathalie DUNAND

nathalie.dunand@gmail.com

* Mireille Delaunay, Le Grand Almanach des femmes de lettres remarquables (éditions Métive, 2023)

