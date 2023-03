« Le grand almanach des femmes » : un livre joliment féministe !

« Cette nuit, j’ai lu votre almanach avec plaisir et émotion. » a répondu la romancière Amélie Nothomb à l’auteur, Mireille Delaunay. D’une grande beauté graphique, cet « Almanach des femmes de lettres surprenantes de l’Antiquité à nos jours » rend hommage à ces femmes qui ont osé écrire, et ont permis de faire avancer la cause féminine.

En décembre 2020, Info-Chalon vous avait présenté Mireille Delaunay, professeure de lettres dans la région lyonnaise pendant quarante ans, et auteur d’un ouvrage court et accessible : Dix portraits d’écrivaines françaises rebelles en leur temps à l’usage des esprits curieux (lire article). Le titre donne d’emblée le ton du féminisme cultivé. Car c’est par la connaissance et l’écriture que ces femmes ont transgressé les règles et conquis leur émancipation, à une époque où une “femme libre” était un oxymore.

Avec l’Almanach des femmes de lettres surprenantes de l’Antiquité à nos jours* (éditions Métive) paru en septembre dernier, Mireille Delaunay creuse la voie de cette réhabilitation du « matrimoine » littéraire. Amélie Nothomb ni la grande Élisabeth Badinter ne renieraient cet ouvrage, pas plus qu’une Virginia Woolf.

Pour ne pas les oublier

À travers 150 portraits d’écrivaines de toutes les époques et de tous les continents, l’auteur retrace leur courage, leur détermination, leur engagement.

Et, parmi les pionnières, vous ferez connaissance avec la première écrivaine condamnée à mort au XIIIe siècle (brûlée vive parce que son livre a été jugé subversif « On peut vivre sans l’église »), la première veuve à véritablement vivre de sa plume, la première esclave noire à écrire des poèmes, la première à fonder un journal féministe, la première à… mais on vous laisse feuilleter et découvrir ce très beau calendrier féministe.

Vue panoramique de la condition féminine, ce travail aura demandé un an de recherches : « Cet almanach débute avec la princesse mésopotamienne Enheduanna, première poétesse connue (avant Jésus-Christ) et se termine avec Nadia Anjuman, poétesse afghane assassinée par son mari en 2005 » précise Mireille Delaunay.

La forme de l’almanach (calendrier illustré comprenant divers renseignements) permet une promenade récréative à travers les pages, ajoutant ici et là des indications liées au temps, saisons, origines des noms des mois, dictons…

Un livre objet magnifiquement illustré et coloré qui fait aimer les femmes inspirantes.

Par Nathalie DUNAND

* Almanach des femmes de lettres surprenantes de l’Antiquité à nos jours (éditions Métive, 2022), disponible à La Fnac et La Mandragore – Chalon.

Ce livre est dédié à la résistante Édith Thomas qui écrivit une anthologie des femmes de lettres françaises en 1949, L’Humanisme féminin, jamais publiée.