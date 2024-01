Philippe Finas, adjoint au maire de Chalon, démissionne

La décision a été prise officiellement à la mi-décembre, par courrier adressé au Préfet de Saône et Loire. Une démission qui ne surprend guère compte tenu du fait que Philippe Finas avait déjà fait savoir à plusieurs reprises sa volonté de quitter le bateau municipal. Déjà au moment des dernières élections municipales, sa présence ou pas sur la feuille de départ avait déjà soulevé un certain nombre d'interrogations personnelles. En démissionnant de ses fonctions d'adjoint au sport, Philippe Finas, démissionne également de son poste de conseiller communautaire au sein de l'intercommunalité.

C'est par un message très laconique, adressé à un certain nombre d'élus de la majorité municipale que Gilles Platret a officialisé l'information, évoquant une "raison personnelle". "Nous pourvoirons à son remplacement lors du prochain conseil municipal, au cours duquel je remercierai Philippe pour tout le travail accompli" précise également le SMS de quelques lignes du maire de Chalon sur Saône.

Dans les coulisses, ça se précipite déjà pour prendre la succession de Philippe Finas. Sur le papier, deux noms plus que d'autres semblent revenir plus souvent à savoir ceux de Pierre Carlot et Fabrice Faradji sans oublier Bruno Rochette, tous deux conseillers municipaux délégués. Des arbitrages en coulisses qui pourraient soulever quelques remous si la décision finale ne devait pas conforter les ambitions des uns et des autres.

Du côté de la rédaction d'info-chalon.com, on souhaitait adresser à Philippe Finas, tous nos remerciements pour ces quelques années, passées à ses côtés.

Laurent Guillaumé