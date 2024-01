CARNET BLEU - Bienvenue à Benjamin

Benjamin BUISSON né le premier janvier 2024 à l'hôpital William Morey de Chalon-sur-Saône est le premier bébé de l'année né à la maternité ! Benjamin est le 7ème enfant de Bénédicte BUISSON et le 4ème enfant de Jérémy BUISSON, le couple ayant déjà deux enfants en commun: Melvin, 10 ans, et Madeline, 5 ans. Les aînés des précédentes unions, Noémie, 21 ans, Dylan, 18 ans, Noélyne, 17 ans, Nathan, 15 ans, Batist, 13 ans, sont ravis d'accueillir le petit Benjamin. Cette belle et grande famille recomposée réside à Montcenis.