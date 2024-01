Les Nuits de la lecture en Bourgogne-Franche-Comté - Près de 350 événements à découvrir dans votre région du 18 au 21 janvier

Cette 8e édition, parrainée par l’écrivaine et philosopheClaire Marin et le chorégraphe Angelin Preljocaj, s’articulera autour du thème du corps pour faire écho aux Jeux Olympiques.

En Bourgogne-Franche-Comté, ce sont près de 350 événements* qui rythmeront ces quatre jours et quatre nuits exceptionnels dédiées à la lecture.

Lors de l’édition précédente, près de 8 000 événements dans 4 000 lieux ont été organisés partout en France et ont rassemblé un public toujours plus nombreux autour du plaisir de lire et du partage de la lecture. Ce grand rendez-vous culturel de la rentrée, ponctué de temps forts, sera cette année de nouveau, l’occasion de proposer des rencontres et des animations en bibliothèques, en librairies, mais aussi dans des écoles, des théâtres, des musées, des lieux culturels et artistiques, des espaces associatifs et de solidarité, des structures pénitentiaires ou encore des Instituts français, réaffirmant ainsi la place essentielle du livre et de la lecture auprès de tous.