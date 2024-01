Seconde édition du tournoi fluo de l’ALCB : le retour en images avec Info Chalon

Le retour en images avec Info Chalon.

Forts du succès de la toute première édition de l’an dernier, les organisateurs, sous la houlette de Célia Carré, initiatrice de l’évènement, ont décidé de programmer deux dates pour 2023 : le vendredi soir réservé aux jeunes (U13-U15) et le samedi soir pour les adultes.

Et on peut dire que les participants ont été au rendez-vous puisque ce sont 50 jeunes qui étaient présents vendredi et 80 adultes pour la soirée du samedi.

Voici le palmarès de ces soirées :

Vendredi 5 Janvier :

Vainqueurs équipe féminine : Les « Naines Débilos » du Chalon Basket Club

Vainqueurs équipe masculine : La « Greenta » (ASC Saint-Apollinaire)

Vainqueur tournoi à 3 points : Richard

Samedi 6 Janvier :

Vainqueurs équipe féminine : Les « Chicas » (club mixte)

Vainqueurs équipe masculine : La « Oréo » (Chalon Basket Club)

Vainqueurs tournoi à 3 points : Soane et Candice

« Cette édition a, une fois de plus, été un grand succès avec une ambiance très festive, des moments sportifs mémorables et un fair-play exemplaire», a confié Déborah, membre de l’organisation de l’évènement.

L’ALCB remercie tous les bénévoles, parents, joueurs et joueuses et leurs nombreux sponsors* qui ont rendu ce tournoi possible.

Mention spéciale à Martin pour son installation professionnelle.

Les organisateurs remercient enfin la mairie de Chagny ainsi que le SIVOS pour avoir autorisé l’utilisation du COSEC pendant les vacances scolaires.

Le club vous donne d’ores et déjà rendez-vous en 2025 pour une troisième édition de son tournoi fluo !

Amandine CERRONE.

*Liste des sponsors : Classico de Chagny, Sport 2000, Domaine Labry et Domaine Marc Colin et fils.