AVIS DE DECES - Marie-José CARRON DE LA MORINAIS née PIFFAUT

CHAMPFORGEUIL - CHALON-SUR-SAÔNE



Véronique et Pierre Le Dantec,

Guy et Valérie

Carron de la Morinais,

François Carron de la Morinais,

M. l'abbé Bertrand

Carron de la Morinais,

Sophie et Christophe Devevey,

ses enfants ;

ses 12 petits-enfants,

ses 6 arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du rappel à Dieu de

Marie-José CARRON DE LA MORINAIS

née PIFFAUT

survenu à l'âge de 83 ans.

Elle a rejoint son époux Philippe Carron de la Morinais

décédé le 19 Mai 2021.

La messe des funérailles sera célébrée le jeudi 11 janvier

à 10 heures, en l'église de Champforgeuil.

Vous pouvez vous unir par la prière à la peine de la famille.

Ni fleurs, ni couronnes.

Une urne sera mise à disposition afin de recueillir vos dons pour

« L'association pour les soins palliatifs Chagnotins ».