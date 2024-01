Du déjà vieux dans du neuf espéré...

En changeant un Premier Ministre et donc un gouvernement, le chef de l'Etat espère donner une nouvelle dynamique à son quinquennat avec une cote de popularité sous la barre des 25%. Sauf que chacun aura bien compris qu'il était bien compliqué de sortir du chapeau présidentiel, une nouvelle équipe. En nommant Gabriel Attal à la tête de Matignon, Emmanuel Macron fait certes le pari de la jeunesse mais surtout le pari de ses adeptes, de ses lieutenants de la première heure. Une manière de se prémunir de tout risques majeurs dans cette deuxième phase de son quinquennat, alors que l'accueil des JO arrive à grands pas. Pas question de semer la zizanie socialement, d'autant plus que toutes les caméras seront braquées sur la France.

Il y a urgence, à surtout ne rien faire pour ne pas enflammer une nouvelle fois les rues. On peut d'ores et déjà faire le pari que les prochains mois devraient être un long silence tranquille, du moins du côté des annonces politiques. L'heure est à la cohésion nationale et à éteindre tous les incendies qui seraient susceptibles d'être allumés.

Du coup, zéro surprise, dans la première composition de ce nouveau gouvernement. Tout ce qui compte dans la macronie devrait avoir droit à son plat de lentilles, histoire d'apaiser au maximum, toutes les éventuelles querelles intestines. Des querelles qui ont commencé à surgir au seul bruissement du nom Attal. Et puis, est venue l'heure des négociations et chacun est retourné dans sa tour d'ivoire, en attendant, le tour fatidique de 2027. Et oui, disons le, là aussi, franchement. Avec la fin de l'ère Macron en 2027, les appétits vont venir en mangeant et là c'est une toute autre histoire politique qui va s'écrire.

En attendant, même si Gabriel Attal pourra s'afficher comme le plus jeune 1er Ministre de l'Histoire de la république, il aura tôt fait de faire du vieux dans du neuf espéré.

Laurent Guillaumé