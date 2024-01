COMPOSTAGE - Objectif 6000 pour le Grand Chalon

Ce samedi matin, rendez-vous était donné à Rully pour un point d'étape sur le plan compostage du Grand Chalon. Un point d'étape qui fait suite à la mise en oeuvre du plan compostage lancé en novembre 2023. "On est en avance sur bien d'autres territoires et sur l'obligation faite aux intercommunalités" a précisé Sébastien Martin, considérant que le territoire n'a pas attendu les obligations formulées par l'Etat, pour mettre en oeuvre de vraies actions dans ce sens. On en veut pour preuve le rôle joué par Steeve Robert, maître composteur du Grand Chalon, depuis de très nombreuses années.

Des conseils... des conseils... et même son numéro de téléphone pour poursuivre les conseils

Steeve Robert n'est pas du genre à garder les mots dans sa bouche, d'autant plus quand il s'agit de parler du compostage des bio-déchets. Intarissable sur le sujet, discutez avec lui 10 minutes et à coup sûr, il va convertira au rôle indispensable du compostage. Ce samedi matin, c'est une trentaine d'habitants de Rully, qui est venue chercher son composteur et assister à la petite séance de formation organisée par le Grand Chalon. La commune affiche ainsi un taux d'équipement de près de 20 % des maisons individuelles sur les 729 recensées sur la commune. Pour atteindre l'objectif des 40 %, il faudra 160 nouveaux équipements dans les mois à venir.

En septembre dernier, plus de 20 % des maisons individuelles du Grand Chalon, étaient équipées en composteur.

"On sent une nette accélaration" pour Sébastien Martin

Le Président du Grand Chalon a rappelé les efforts importants portés par l'intercommunalité sur ce type d'équipement. "Le bac est proposé à 10 euros alors qu'il coûte 100 euros. C'est dire l'effort consenti par le Grand Chalon. L'objectif est porté à 6000 composteurs sur l'agglomération. Sur les bâtiments collectifs, on est en discussion avec les bailleurs et propriétaires pour aussi avancer sur le sujet". A la mi-janvier, ce sont 576 nouveaux composteurs qui ont été réservés depuis le lancement du plan à l'automne dernier. 551 personnes viennent de s'inscrire aux séances de formation proposées par le Grand Chalon.

Une inscription sur le site du Grand Chalon et le tour est joué

Rien de plus simple pour celles et ceux souhaitant bénéficier du service. Il suffit de se rendre sur le site internet du Grand Chalon et de vous inscrire à travers quelques clics. Si vous souhaitez bénéficier des séances de formation directement au Pôle Environnement du Grand Chalon , situé au 18 de la rue Paul Sabatier, elles sont assurées les mercredi et vendredi de 14h à 17h30.

Des séances de formation sont d'ores et déjà programmées sur les communes de Dracy le Fort, Epervans, Gergy, Givry, Saint-Marcel, Sassenay, Châtenoy le Royal, Demigny, Saint-Désert, Virey le Grand, Oslon, Lans, Fragnes-La Loyère ou Fontaines. Toutes les dates d'inscription sont accessibles sur le site du Grand Chalon.

Laurent Guillaumé