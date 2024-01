Cette semaine à l'Espace des Arts : 'FRAGMENTS'

Non, ce n’est pas réservé à une élite, bien au contraire ! Penser peut être une aventure joyeuse pour chacun, en plus d’être une jubilation et un enthousiasme qui se partagent. La politologue, philosophe, journaliste et poétesse a construit une œuvre singulière et majeure fondée sur l’idée que l’absence de pensée amène les tragédies de l’histoire, le totalitarisme et le fascisme.

En abordant aussi des thématiques d’aujourd’hui sur l’écologie et la condition humaine, ce spectacle ouvre l’accès à la liberté de penser par et pour soi-même, comme un besoin naturel de la vie. Une table et quelques notes de piano pour des Fragments de celle qui voulait avant tout « penser sans entraves ». Une éblouissante bouffée de liberté !

