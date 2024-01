A propos de la situation agricole.... Rémy Rebeyrotte, député de Saône et Loire, attend des réponses concrètes du gouvernement

A propos de la situation agricole....

Sur le mouvement actuel des professionnels de l'agriculture, je partage exactement le point de vue du Sénateur François Patriat : "ce n'est pas une revendication spécifique, mais l'expression d'une exaspération ! ». Et le Premier Ministre, Gabriel Attal, doit apporter d’ici vendredi une série de réponses à cette exaspération.

Des réponses de court terme : on change la nature et la méthode des contrôles, on paie ce qui doit l'être, on continue à peser sur la grande distribution, on revient sur le mécanisme de refiscalisation du Gasoil Non Routier (GNR), on applique strictement le nouveau plan « Loup »...

Des réponses de moyen et long termes sur l'accompagnement de la transition climatique et les mesures miroirs.

• Sur le premier point, la transition liée aux changements climatiques, qui concernent tous les milieux professionnels, doit être facilitée et accompagnée ; et l’agribashing absolument condamné.



• Sur le second point, les règles doivent être les mêmes pour les producteurs étrangers et les produits importés que pour nos agriculteurs et les produits qu'ils exportent. Arrêtons d'être plus « royaliste que le roi ». La concurrence est saine et joue très souvent en faveur de nos agriculteurs, mais elle doit être loyale pour garantir notre souveraineté alimentaire et la qualité au service du consommateur.

Rémy REBEYROTTE,

Député de Saône-et-Loire

Secrétaire de l’Assemblée Nationale