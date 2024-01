LE BRUIT DE LA RUE #14 / Collectif La Méandre - Radio Banane

Le communiqué

En itinérance À TRAVERS LES QUARTIERS DE CHALON-SUR-SAÔNE

Spectacle jeune public dans un camion (en cours de création)

Durée : 30 mn + ateliers et plateau radio • 6-11 ans • Gratuit

Le camion de Radio Banane fait une halte à Chalon-sur-Saône pour 3 dates et 3 lieux. La compagnie la Méandre et Chalon dans la rue vous invitent à la sortie de résidence jeune public de Radio Banane, l'histoire de 2 animaux réalisant la meilleure émission radio de tous les temps.



Radio Banane, adapté du livre de Clémentine Mélois et Rudy Spiesser, est le récit d'un toucan et d'un singe perdus dans la jungle et se retrouvant aux commandes de la radio d'une vieille carcasse d'avion. De façon totalement incongrue, les 2 personnages vont réaliser une émission hors du commun et provoquer un phénomène planétaire ! Les enfants spectateurs vivent ici cette folle aventure en se retrouvant eux-mêmes immergés dans le cockpit de l'avion (le camion de Radio Banane métamorphosé). Et pour que l’immersion soit totale, ils participent à des ateliers liés à l'univers de la jungle et terminent en beauté par un plateau radio pour et avec les enfants ! A leur tour d'imaginer la nouvelle meilleure émission radio de tous les temps !

Spectacles (plusieurs représentations) : à 14h, 14h45 et 15h30 ; ateliers : 14h à 16h, Goûter : 16h à 16h30, Plateau radio : 16h30 à 17h30. Spectacle suivi d’ateliers autour de l’univers de Radio Banane (fresque, confection de biscuits de la jungle en partenariat avec La Meulière, lecture du livre), d’un goûter et d'un plateau radio par les enfants animé par Radio Prévert et l'Association Unis-cité.