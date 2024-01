CARTE SCOLAIRE - Après Dezize les Maranges, l'école de Sampigny menacée

Le RPI regroupe les écoles de Sampigny, Dezize, Cheilly les maranges ainsi que Paris l'hôpital. L’école de Dezize a fermé à la rentrée 2023. Un courrier a été envoyé par la DASEN début d'année 2024 à toutes les communes en vu d'une nouvelle fermeture et l'école maternelle de Sampigny est dans le collimateur. " Nous ne voulons pas que les conditions se détériorent notamment pour l'accueil des maternelles. Une fois de plus c'est le rural qui trinque par les mesures administratives et où on ne prend pas en compte les spécificités du rural. Nous réclamons un peu de répit pour pouvoir s'organiser et préparer nos enfants. Les parents vont se mobiliser devant l'école très certainement début de semaine prochaine" précisent des parents agacés face à la situation auprès de la rédaction d'info-chalon.com.