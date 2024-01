Soirée partenaires du F.C Chalon : un club devenu ambitieux

Avec de nombreux partenaires, une belle équipe première 2ème du championnat comme vitrine du club, des dirigeants sérieux… le F.C.C peut voir beaucoup plus loin !

Jeudi 25 janvier 2024, à partir de 19 h, le Football Club Chalonnais organisait une "soirée Partenaires" au réceptif du Stade Léo Lagrange (Route de Demigny Chalon-sur-Saône).

Une soirée, qui se voulait conviviale et qui était l'occasion pour le président, Pascal Jacques d'exprimer ses vœux pour l'année 2024 mais aussi tirer un rapide bilan sportif à la mi-saison avec les rubriques ‘Etat des lieux’, ‘Social et extra sportif’ et ‘Projets et idées’.

A cette occasion et devant une assemblée d’une centaine de personnes, le Président du football Club chalonnais assisté de son Vice-président Damien Perusson, des dirigeants et des membres du bureau, avait organisé une réception à laquelle étaient conviés tous les partenaires du F.C.C mais aussi entraineurs, staff, dirigeants, joueurs des équipes séniors du club et sympathisants, pour une réception qui mettait à l’honneur la vitrine de ce club.

Lors de cette soirée partenaires, on notait la présence de Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, de Fabrice Faradji, Conseiller Municipal délégué aux grands équipements sportifs et aux sports, de Bruno Rochette, Délégué aux relations avec les bénévoles associatifs, de Jean-Christophe Frédéric, Président du club de football de Chatenoy-le-Royal, Kevin Garnier, entraineur de l’équipe première, de nombreux sponsors : Thierry Buatois, Président de la CCI, de la BFC et gérant du groupe SEI, Benoit Leguay Conrard, Directeur de la société La Maison des Travaux, Laurent Capello, Directeur de sport 2000, M.M.C, O.M.S, Ville de Chalon, Grand Chalon… soutenant le club azur et or et de nombreux joueurs séniors.

Lors de cet événement de soutien au club du football chalonnais, le Président remerciait toutes les autorités présentes, les sponsors, les joueurs, le staff, les dirigeants. Son discours était suivi de la diffusion sur écran des caractéristiques présentes et à venir du club.

S’en suivait les discours dont voici quelques extraits :

Pascal Jacques : « Mesdames et Messieurs ! Chers amis partenaires, merci d’avoir répondu à notre invitation. Merci à monsieur Sébastien Martin et Gilles Platret qui nous ont fait l’honneur d’être parmi nous ce soir. Cette soirée est destinée à mettre à l’honneur l’ensemble de nos partenaires et leur témoigner toute notre gratitude et vous présenter aussi en cette période de nouvelle année, nos meilleurs vœux. Vœux de santé, de prospérité pour vous et vos proches et surtout vœux de prospérité pour vos entreprises. Evidemment, si notre club est subventionné par la ville de Chalon et les installations prises en compte par le Grand chalon, sans vous Mesdames et Messieurs les Chefs d’entreprises, les Directeurs de sociétés, les artisans, les commerçants, le FC Chalon ne pourrait pas avancer et avoir des ambitions sportives. C’est grâce à vos aides, vos soutiens si précieux et indispensables que le club aujourd’hui se porte bien sportivement et financièrement ; que l’école de football progresse ; que nos sections sportives ‘Le Devoir’ et ‘Emiland Gauthey’ sont de plus en plus sollicitées. Sections d’ailleurs qui depuis 3 ans accueillent les jeunes demoiselles qui évoluent au club de Chatenoy-le-Royal. Donc au nom de toutes les forces vives qui animent notre club avec passion et enthousiasme, je vous adresse mes sincères remerciements du fond du cœur et toute notre reconnaissance pour votre confiance. Encore un immense merci à vous toutes et vous tous et très bonne soirée ! ».

S’en suivait les interventions de :

Damien Perusson,

Kevin Garnier,

Jean-Christophe Frédéric,

Thierry Buatois

Gilles Platret

Et Sébastien Martin

La soirée se terminait par un buffet de l’amitié

