Retour en images sur la Galette des Rois du Comité Saint-Laurent

On continue la tournée des Galettes des Rois des comités de quartier avec celle du quartier Saint-Laurent. Retour en images avec Info Chalon.

Le Comité Saint-Laurent célébrait samedi après-midi en grande pompe sa traditionnelle Galette des Rois, son premier évènement de l'année depuis son Assemblée générale qui a eu lieu le mercredi 17 janvier à 14 heures 30, dans ses locaux de la Rue d'Uxelles, inaugurés le 15 février 2020.

Ils étaient 40 à répondre présent, comme nous l'indique Hélène Berger, la président du Comité Saint-Laurent.

Étaient notamment présents, Maxime Ravenet, l'adjoint au maire en charge du monde associatif et du développement de la e-administration, Jean-Michel Morandière, l'adjoint au maire en charge de la jeunesse et de la vie des quartiers, Isabel Paulo, la conseillère municipale déléguée aux actions en direction des jeunes, et Monique Brédoire, la conseillère municipale chargée de mission Développement des actions pour le bien-être animal en milieu urbain, qui représentaient Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône.

Cette dernière et son équipe de bénévoles ont également reçu la visite de Jade André, la reine du Carnaval de Chalon 2024, et les vice-reines Tatiana Millot et Emma Beaufils.

Le Comité Saint-Laurent vous donne rendez-vous le samedi 10 février 2024 à 14 heures dans ses locaux pour son Petit Loto.

(Avec l'aimable contribution d'Hélène Berger)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati