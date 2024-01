Un carnaval 2024 qui se veut festif et innovant, découvrez le programme !

La conférence de presse et le photoreportage info-chalon.com !

Lundi 29 janvier à 11h30, avait lieu au Salon d’Honneur de la Mairie de Chalon-sur-Saône, la Conférence de presse du Carnaval 2024, en présence de Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône et de Sébastien Mercey, Président du comité des Fêtes.

Etaient également présents à l’événement : Bruno Legourd, 1er adjoint, Françoise Chainard, 8e adjointe en charge de l’espace public, Évelyne Lefebvre, 10e adjointe en charge des espaces verts et du développement durable, Jean-Michel Morandière, 11e adjoint en charge de la jeunesse et de la vie des quartiers, des Conseillères Municipales Véronique Avon, Déléguée à l’animation commerciale, Isabel Paulo, Déléguée aux actions en direction des jeunes, Dominique Rougeron, Déléguée aux personnes âgées et à l’accompagnement du handicap, de la brigade « Ville Propre », de Michèle Tarrit-Lotton, Présidente du Rotary club Chalon / Saint Vincent, de Stéphane Duplessis, Président de l’association des 3C, de la Confrérie des Poulardiers de Bresse, la confrérie Royale Gôniotique…

Après la prise de parole de Gilles Platret,

Extrait du discours de Sébastien Mercey : « Nous sommes là pour parler de cette magnifique manifestation qui est le Carnaval de chalon et sa 103ème édition. Moi, je vous remercie tous, car vous êtes venus nombreux ce qui montre votre attachement à nos festivités. Je remercie également la confrérie Royale gôniotique pour leur présence. Tout le long de cette présentation, nous allons nous apercevoir tous, que pour cette édition, beaucoup de monde, beaucoup d’associations et confréries sont venus nous retrouver. Juste un rappel de ces manifestations : tout d’abord, elles vont débuter le 23 février pour ce clôturer le 3 mars. Dans ce laps de temps, 7 manifestations vont être organisées ce qui n’est pas rien et de plus uniquement faites par des bénévoles!

Le vendredi 23, cela commence par une parade lumineuse qui va partir de la Place Mathias pour venir ici à la Mairie, et officialiser l’ouverture de ce 103ème carnaval de Chalon et cela dans une ambiance festive et avec toutes les plus belles musiques de carnaval. C’est à ce moment là, que le maire de Chalon avec une joie immense remettra les clefs de la ville au roi Cabache et son épouse Mouthel [...] Mais si 7 événements sont programmés tout au long du Carnaval, il y a parmi eux des éléments phares. Bien sûr le carnaval, le carnaband Show…

20ème édition pour le Carnaband Show, 20 ans déjà que cette manifestation se déroule au Colisée. Le Carnaband Show, c’est 2 H 30 de spectacle, plus de 500 artistes avec une programmation assez belle, voire folle et pas facile à mettre en place d’ailleurs Cyrille Girardot vous en parlera […] C’est un spectacle unique en France, il y en a beaucoup en Europe mais c’est grâce à Cyril qui nous a amené son savoir faire, qu’il se déroule à Chalon. D’ailleurs, pour ce Carnaband Show, il y a une grande première que nous avons voulu mettre en place avec le Comité des Fêtes, c’est de se dire que si nous avons la chance d’être en bonne santé et de participer à cet événement, il y a d’autres personnes qui hélas au même moment, eux, n’ont pas forcément le sourire et une bonne santé et c’est à nous de venir vers eux […] Aussi, nous aurons et c’est une première, la diffusion du Carnaband Show de la séance d’après-midi à 14 heures 30 qui sera diffusée sur tous les écrans des chambres de l’Hôpital William Morey ainsi que dans les ehpads du bois de Menuse et de Terre de Diane (ST Rémy) et on va officialiser tout à l’heure cette collaboration avec le Rotary Club Chalon Saint-Vincent. Une action qui s’inscrit dans le cadre des statuts du Comité des Fêtes de Chalon où Léon Prost avait indiqué Comité des Fêtes et de Bienfaisance. Ce dernier mot, on a voulu le réinsérer et donc maintenant le Comité des Fêtes de Chalon s’appellera le Comité des Fêtes et de Bienfaisance. Nous allons aussi avec nos amis forains rendre visite aux enfants dans le service pédiatrie pour qu’ils puissent eux aussi avoir un petit peu de fête.

N’oublions pas les séniors car le mardi 27, il y aura le thé dansant Salle Marcel Sembat et il y aura le lendemain avec les enfants, le défilé costumé qui partira de la crèche Saint Marie pour traverser la fête foraine, la place Mathias pour arriver à la Salle Marcel Sembat. C’est un après-midi qui sera organisé par Kangourou Kids dont je remercie la Directrice […] Le 1er mars, nous serons ici même où monsieur le Maire et tous les membres du Conseil Municipal recevront les Reines de Carnaval de Chalon et les partenaires en salle du Conseil Municipal pour passer un moment très convivial […] Le 2 mars, c’est la soirée carnaval au Parc des Expositions, qui date déjà depuis un petit moment et nous avons voulu lui redonner un autre élan, un autre rebondissement. C’était une soirée qui était tournée autour de la choucroute et on a décidé pour cette soirée de valoriser notre terroir et donc nous avons décidé de proposer une soirée avec de la volaille de Bresse qui sera cuisinée par Pierre Morey (traiteur) et de ce fait vous aurez un bon repas avec Kir, gougères, volaille de Bresse à la crème, Comté de 6 et 18 mois et la corniotte. Cette soirée du carnaval est à réserver auprès de l’Office du Tourisme dont je remercie Florence Capelli qui est une réelle partenaire […] D’ailleurs pour cette soirée, on a décidé de s’ouvrir à la nouvelle génération et nous proposerons un snacking tour né autour de la volaille de Bresse, un Win Truck pour une dégustation des vins de la Côte chalonnaise proposé par la Cave de Buxy avec une réservation d’un montant de 15 euros ce qui permettra aux jeunes de manger une entrée-repas sur un mange debout et de venir ensuite faire la fête avec nous. Pour clôturer cette soirée carnaval, je remercie aussi l’Office du Tourisme de Louhans et la confrérie des Volailles de Bresse qui est une magnifique confrérie et qui sera présente à nos côtés lors de cette soirée pour valoriser cet événement. Sur le même site, le dimanche matin, il y aura la réception des musiques de carnaval, l’entrée est gratuite, un moment animé par toutes les musiques […] D’ailleurs je remercie Anne Passerat du Comité de Jumelage puisque nous aurons la présence de notre ville jumelle Solingen qui viendra avec une magnifique troupe de musique et de danseurs […]

Je remercie également Mohamed Laarichat qui s’occupe des Maisons de Quartier, parce que la jeunesse c’est eux la relève du Carnaval de Chalon […] Et les Maisons de quartier reviennent sur le Carnaval de Chalon avec un magnifique char et 50 jeunes qui seront présents […] Il y aura aussi les jeunes de l’Académie du foot de Chalon dont je remercie Florent Côte, car 50 jeunes viendront faire le service du repas de la soirée du carnaval […] Autre nouveautés 2024, je remercie de sa présence Stéphane Duplessis, président de l’ Association des 3C car outre les cadeaux qui vont être remis à la reine et aux Vice-reines, avec les commerçants de Chalon nous allons mettre en place un grand jeu, pour les enfants, de chasse au trésor où ils devront aller chercher le trésor du roi Cabache […]

C’est une chance d‘avoir ce Carnaval, il fait partie de notre patrimoine et c’est à nous de le faire grandir et de le faire perdurer. On a une chance incroyable ! […] Aussi je remercie tous les bénévoles et les bénévoles de la Confrérie Royal Gôniotique […] Merci aussi à nos amis forains ! Nos amis forains, c’est plus de 150 attractions, c’est 500 personnes présentes (famille) qui consomment à Chalon et si la fête foraine pour nous c’est un amusement, pour eux c’est un travail et c’est important aussi de les accompagner et de les soutenir. Il est très rare encore aujourd’hui d’avoir une fête foraine en plein cœur de ville et pour cela, un grand merci ! […]

Voilà mesdames et messieurs, je vous souhaite à toutes et à tous un joyeux carnaval et on va tout faire pour que vous passiez le meilleur des moments possibles. Vive Carnaval ! Vive Chalon ! ».

Explications de Cyrille Girardot, Vice-président, sur la soirée du Carnaband Show : « On avait des ambitions et on à pas tout a fait réussi à faire ce qu’on voulait mais néanmoins on vous proposera quand même un programme qui sera de qualité et un petit peu différent de celui que l’on avait espéré mais qui sera digne de cette 20ème édition. Tout d’abord, l’invité d’honneur de la 20ème édition du Carnaband Show sera la musique d’infanterie de Lilles, seul brass band de l’armée de terre. Il y aura la présence deux formations de l’Europe de l’est, l’orchestre des forces terrestre de Bulgarie accompagné d’un groupe de danse, l’orchestre des carabiniers du Ministère de l’intérieur de Moldavie, une formation néerlandaise, une formation musicale venant de Turquie accompagné d’un groupe de danse traditionnelle, un ballet qui vient de Valence (Espagne), le groupe de gymnastique des Sapeurs Pompiers de Paris, le Givry Scarlett Club, la formation Unidos da Batida qui fera un show brésilien… Voilà un aperçu de ce qui vous attend pour cette soirée ! ».

S’en suivait la signature de la convention de partenariat entre le Comité des Fêtes et de Bienfaisance représenté par Sébastien Mercey et Michèle Tarrit-Lotton, du Rotary club Chalon Saint vincent pour la mise en place du service de retransmission télévisé du Carnaband Show dans les établissements cités précédemment.

Le programme du carnaval en image:

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B