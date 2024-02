AVIS DE DECES - Madame Claude RAQUILLET née SAUVANET

MERCUREY



Jean RAQUILLET, son époux ;

Cécile et Jean-Daniel GUIGOU - RAQUILLET,

Emmanuelle et François RAQUILLET, ses enfants ;

Margaux, Alice, Thomas, Ségolène, Jeanne, ses petits-enfants et leurs conjoints ;

Suzanne et Gary,

ses arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

vous font part du décès de

Madame Claude RAQUILLET

née SAUVANET

survenu le 31 janvier 2024

à l'âge de 83 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 6 février 2024 à 14h30 en l'église de Mercurey.

La famille rappelle à votre souvenir la mémoire de

Catherine

sa fille, décédée en 1971 ;

et de

Charles

son petit-fils, décédé en 1995.